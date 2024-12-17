Гетманцев рассказал, сколько компаний попало в «клуб белого бизнеса» — Finance.ua

Гетманцев рассказал, сколько компаний попало в «клуб белого бизнеса» Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

Гетманцев рассказал, сколько компаний попало в «клуб белого бизнеса»

Государственная налоговая служба включила в список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый «клуб белого бизнеса») 8,2 тысячи компаний.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Всего в список автоматически включены 8,2 тыс. компаний-налогоплательщиков, из которых:

4 тыс. 487 — юридические лица в общей системе налогообложения;

2 тыс. 359 — юридические лица-плательщики единого налога ІІІ группы;

1тыс. 88 — юридические лица-плательщики единого налога IV группы;

170 — резиденты спецрежима «Дія Сіті»;

151 — физические лица-предприниматели.

Это представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели налоговой дисциплины, подчеркнул Гетманцев.

Члены клуба в целом уплачивают 16,6% от общей суммы поступлений в бюджет.

К реализации проекта привлечены 576 комплаенс-менеджеров, осуществляющих сопровождение компаний.

Список будет обнародован 19 декабря, сообщил Гетманцев.

Напомним, в Украине начал действовать закон о поддержке добропорядочных налогоплательщиков. Налоговая создала сайт Территория высокого уровня налогового доверия.

Если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут попадать под документальные проверки и получают другие преференции

Діло По материалам:

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