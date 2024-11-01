«Клуб білого бізнесу»: закон про підтримку доброчесних платників податків починає діяти — Finance.ua

«Клуб білого бізнесу»: закон про підтримку доброчесних платників податків починає діяти Сьогодні 17:43 — Казна та Політика

«Клуб білого бізнесу»: закон про підтримку доброчесних платників податків починає діяти

Закон про підтримку доброчесних платників податків починає діяти. Податкова створила сайт Територія високого рівня податкової довіри

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Перший перелік платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства буде сформовано за результатами четвертого кварталу 2023 року та трьох кварталів 2024 року, наприкінці листопада та вже на початку грудня кожен може перевірити про включення себе до переліку», — повідомив Гетманцев.

На сайті «Територія високого рівня податкової довіри» платники зараз можуть ознайомитись з інформацією про те, як долучитися до переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи в ньому, а згодом з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися, чи увійдуть до переліку, в своєму Електронному кабінеті.

«Оприлюднення переліку сумлінних платників та середніх значень показників критеріїв надасть можливість платнику порівняти результати своєї діяльності та розрахунків з бюджетом із середніми значеннями цих показників в цілому по України», — зазначив нардеп.

Він упевнений, що ініціатива сприятиме створенню якісно нових форм спілкування податкової служби і платника податків на сучасних засадах прозорості та відкритості.

Гетманцев також нагадав, що підприємства, які будуть включені до переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів. Йдеться про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів. Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів затвердило порядок формування та оприлюднення переліку доброчесних платників податків.

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