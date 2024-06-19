ФОПи можуть доєднатися до «клубу білого бізнесу», який передбачає податкові пільги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФОПи можуть доєднатися до «клубу білого бізнесу», який передбачає податкові пільги

Особисті фінанси
34
ФОПи можуть доєднатися до «клубу білого бізнесу», який передбачає податкові пільги
ФОПи можуть доєднатися до «клубу білого бізнесу», який передбачає податкові пільги
Дві категорії ФОПів можуть стати учасниками так званого клубу білого бізнесу.
Про це йдеться у фінальній версії документа, пише Forbes.
Учасники «клубу» отримуватимуть різні преференції від податкової. Зокрема, мораторій на документальні перевірки та скорочення термінів для камеральних перевірок, а також індивідуальні податкові консультації та послуги комплаєнс-менеджера.
Читайте також
ФОПам на загальній системі оподаткування, щоб долучитися до «клубу», потрібно виконати три вимоги:
  1. Перша — обсяг сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) має бути не меншим, ніж середнє навантаження по галузі за останній рік.
  2. Друга — податок на додану вартість (ПДВ) також має бути не меншим, ніж середнє навантаження по галузі за рік.
  3. Третя — зарплата на підприємстві повинна бути вищою за середню по галузі.
Для ФОПів на спрощеній системі оподаткування (ССО) третьої групи також необхідно сплачувати податки та заробітну плату працівникам вище, ніж середні по галузі. Додаткова умова — обсяг доходу має перевищувати 5 млн грн на рік.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада 18 червня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11 084 про особливості податкового адміністрування під час воєнного стану — так званий клуб білого бізнесу. Бізнес, який до нього потрапить, зможе отримувати податкові пільги.

5 корисних застосунків для автоматизації вашого бізнесу 🔍

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.