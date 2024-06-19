ФОПи можуть доєднатися до «клубу білого бізнесу», який передбачає податкові пільги — Finance.ua

ФОПи можуть доєднатися до «клубу білого бізнесу», який передбачає податкові пільги Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

ФОПи можуть доєднатися до «клубу білого бізнесу», який передбачає податкові пільги

Дві категорії ФОПів можуть стати учасниками так званого клубу білого бізнесу.

Про це йдеться у фінальній версії документа, пише Forbes.

Учасники «клубу» отримуватимуть різні преференції від податкової. Зокрема, мораторій на документальні перевірки та скорочення термінів для камеральних перевірок, а також індивідуальні податкові консультації та послуги комплаєнс-менеджера.

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ФОПам на загальній системі оподаткування, щоб долучитися до «клубу», потрібно виконати три вимоги:

Перша — обсяг сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) має бути не меншим, ніж середнє навантаження по галузі за останній рік. Друга — податок на додану вартість (ПДВ) також має бути не меншим, ніж середнє навантаження по галузі за рік. Третя — зарплата на підприємстві повинна бути вищою за середню по галузі.

Для ФОПів на спрощеній системі оподаткування (ССО) третьої групи також необхідно сплачувати податки та заробітну плату працівникам вище, ніж середні по галузі. Додаткова умова — обсяг доходу має перевищувати 5 млн грн на рік.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 18 червня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11 084 про особливості податкового адміністрування під час воєнного стану — так званий клуб білого бізнесу. Бізнес, який до нього потрапить, зможе отримувати податкові пільги.

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