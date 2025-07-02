НБУ гасит чрезмерные колебания курса гривны — аналитики Сегодня 09:01 — Валюта

НБУ гасит чрезмерные колебания курса гривны — аналитики

Во второй половине июня Национальный банк столкнулся со значительным увеличением дефицита валюты на рынке, поэтому был вынужден увеличивать интервенции, чтобы не допустить ослабления гривны до 42 грн/$.

Об этом говорится в еженедельной аналитике ICU.

В течение почти двух предыдущих недель дефицит валюты на межбанковском рынке превышал $100 млн в день, тогда как чистая покупка валюты населением оставалась $60−70 млн за неделю.

«Поэтому НБУ был вынужден удовлетворять этот увеличенный дефицит, оставаясь крупнейшим продавцом валюты на рынке, и увеличивать интервенции сначала до $724 млн, а на прошлой неделе до $875 млн — наибольшего недельного объема за четыре месяца», — объясняют аналитики.

Официальный курс гривны к доллару США достиг своего пика на прошлой неделе, когда НБУ установил его на вторник на уровне 41.87 грн/$ - максимума с конца января. Но уже к концу минувшей недели НБУ удалось усилить гривну по отношению к доллару США до 41.59−41.64 грн/$, что уже ближе к привычным уровням в этом году.

График: ICU

Как отмечают в ICU, в этом году НБУ еще не сталкивался со столь длительным повышенным дефицитом валюты на межбанковском рынке, хотя по объему недельный дефицит был не самым большим в этом году.

«Поведение НБУ в предыдущие две недели демонстрирует нежелание регулятора переходить к существенному ослаблению курса гривны, хотя в дальнейшем НБУ может выбрать немного более высокий уровень для сбалансирования рынка, чем в апреле-мае и первой половине июня», — подытожили эксперты.

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