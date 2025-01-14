Аграрии не могут попасть в клуб белого бизнеса — Finance.ua

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Аграрии не могут попасть в клуб белого бизнеса

Аграрный рынок
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Аграрии не могут попасть в клуб белого бизнеса
Аграрии не могут попасть в клуб белого бизнеса
Многие аграрные предприятия не могут попасть в «клуб белого бизнеса», поскольку они не отвечают одному из критериев включения — отсутствию изменений по основному виду экономической деятельности в течение последних 12 месяцев.
Об этом в Telegram сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина со ссылкой на обращение Общественного совета при одном из ГУ Государственной налоговой службы к руководству государства.
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Парламентарий пояснила, что сельхозпредприятия, занимающиеся и растениеводством, и животноводством, в 2024 году были вынуждены изменить основной вид экономической деятельности с растениеводства на животноводство, поскольку в начале 2024 года в программу «Доступные кредиты 5−7-9%» были внесены изменения по включению субъектов предпринимательства, занимающихся животноводством, в перечень приоритетных направлений, что дает им возможность увеличения суммы кредита до 150 млн грн и снижения процентной ставки для кредита с 13 до 9%.
«И большинство аграрных субъектов воспользовались этим», — констатирует Южанина.
Поэтому Общественный совет обратился к Президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой не допускать дискредитации стимулирования добровольного соблюдения налогового законодательства и внести изменения в НКУ относительно требований для «клуба белого бизнеса» — определять отрасль по основному виду экономической деятельности налогоплательщика на уровне класса согласно КВЭД 009:2010.
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Нина Южанина отметила, что с подобным обращением в налоговый комитет ВРУ уже обращалась Днепропетровская областная организация работодателей АПК. Однако реакции не было.
Она отметила, что теперь профильному министерству следует повлиять на принятие изменений в Налоговый кодекс для решения вопроса.
По материалам:
AgroPortal.ua
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