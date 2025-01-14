Аграрии не могут попасть в клуб белого бизнеса — Finance.ua

Аграрии не могут попасть в клуб белого бизнеса Сегодня 09:13 — Аграрный рынок

Аграрии не могут попасть в клуб белого бизнеса

Многие аграрные предприятия не могут попасть в «клуб белого бизнеса», поскольку они не отвечают одному из критериев включения — отсутствию изменений по основному виду экономической деятельности в течение последних 12 месяцев.

Об этом в Telegram сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина со ссылкой на обращение Общественного совета при одном из ГУ Государственной налоговой службы к руководству государства.

Парламентарий пояснила, что сельхозпредприятия, занимающиеся и растениеводством, и животноводством, в 2024 году были вынуждены изменить основной вид экономической деятельности с растениеводства на животноводство, поскольку в начале 2024 года в программу «Доступные кредиты 5−7-9%» были внесены изменения по включению субъектов предпринимательства, занимающихся животноводством, в перечень приоритетных направлений, что дает им возможность увеличения суммы кредита до 150 млн грн и снижения процентной ставки для кредита с 13 до 9%.

«И большинство аграрных субъектов воспользовались этим», — констатирует Южанина.

Поэтому Общественный совет обратился к Президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой не допускать дискредитации стимулирования добровольного соблюдения налогового законодательства и внести изменения в НКУ относительно требований для «клуба белого бизнеса» — определять отрасль по основному виду экономической деятельности налогоплательщика на уровне класса согласно КВЭД 009:2010.

Нина Южанина отметила, что с подобным обращением в налоговый комитет ВРУ уже обращалась Днепропетровская областная организация работодателей АПК. Однако реакции не было.

Она отметила, что теперь профильному министерству следует повлиять на принятие изменений в Налоговый кодекс для решения вопроса.

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