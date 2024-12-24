Компании стремятся попасть в «клуб белого бизнеса», однако у них есть ряд замечаний — опрос Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Компании стремятся попасть в «клуб белого бизнеса», однако у них есть ряд замечаний — опрос

Недавно Государственная налоговая служба запустила проект «Территория высокого уровня налогового доверия» (так «называемый клуб белого бизнеса»). 43% компаний сообщили о нейтральном отношении к этой инициативе, еще 35% относятся к ней негативно, а 16% - позитивно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Налоговый индекс», проводимого Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с EY в Украине.

Почти половина, а именно 46% респондентов стремятся попасть в список компаний высокого уровня налогового доверия, но при этом у них есть замечания относительно критериев отбора. Еще 14% стремятся попасть в список и не имеют к нему замечаний. У 26% такого стремления нет.

В то же время 48% опрошенных склонны считать, что непопадание в список будет иметь негативное влияние на их компанию.

Среди других налоговых изменений — повышение военного сбора с 1,5% до 5% и увеличение базы начисления ЕСВ. Среди членов Ассоциации увеличение базы начисления ЕСВ повлияет на 75% опрошенных компаний.

Повышение военного сбора, по обновленным данным, не сможет компенсировать своим сотрудникам 49% опрошенных членских компаний Ассоциации. В то же время 21% планируют компенсировать такое повышение полностью, а 15% - частично. Остальные 15% еще не определились или ждут реакции рынка.

Справка Finance.ua:

24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», цель которого — борьба с теневой экономикой;

в этот перечень будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица — предприниматели, отвечающие ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п. ).

На период включения в «клуб белого бизнеса» установлены следующие преимущества:

Мораторий на некоторые виды документальных проверок.

Срок проведения камеральной и документальной проверок налогоплательщика, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС.

Индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем ​​получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения.

Закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера).

Получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.

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