«Клуб белого бизнеса»: закон о поддержке добропорядочных налогоплательщиков начинает действовать — Finance.ua

«Клуб белого бизнеса»: закон о поддержке добропорядочных налогоплательщиков начинает действовать Сегодня 17:43 — Казна и Политика

«Клуб белого бизнеса»: закон о поддержке добропорядочных налогоплательщиков начинает действовать

Закон о поддержке добропорядочных налогоплательщиков начинает действовать. Налоговая создала сайт Территория высокого уровня налогового доверия

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Первый перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства будет сформирован по результатам четвертого квартала 2023 года и трех кварталов 2024 года, в конце ноября и уже в начале декабря каждый может проверить включение себя в перечень», — сообщил Гетманцев.

На сайте «Территория высокого уровня налогового доверия» плательщики сейчас могут ознакомиться с информацией о том, как присоединиться к перечню и какие преимущества можно получить, находясь в нем, а затем с рассчитанными средними показателями критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп налогоплательщиков и периодов.

Плательщики могут уточнить свои показатели в начале декабря и узнать, войдут ли в перечень, в своем Электронном кабинете.

«Обнародование перечня добросовестных плательщиков и средних значений показателей критериев позволит плательщику сравнить результаты своей деятельности и расчетов с бюджетом со средними значениями этих показателей в целом по Украине», — отметил нардеп.

Он уверен, что инициатива будет способствовать созданию качественно новых форм общения налоговой службы и налогоплательщика на современных принципах прозрачности и открытости.

Гетманцев также напомнил, что предприятия, которые будут включены в список, получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей. Речь идет о моратории на проведение документальных проверок, кроме некоторых их видов. Также будут сокращены сроки камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения и сроки предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

Для таких плательщиков упрощается механизм взаимодействия с налоговой, поскольку для каждого из них будет определен комплайенс-менеджер с целью повышения качества их обслуживания.

Напомним, ранее Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков.

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