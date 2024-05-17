Украинские компании в «клубе белого бизнеса» получат ряд преференций — Гетманцев — Finance.ua
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Украинские компании в «клубе белого бизнеса» получат ряд преференций — Гетманцев

Личные финансы
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Украинские компании в «клубе белого бизнеса» получат ряд преференций — Гетманцев
Украинские компании в «клубе белого бизнеса» получат ряд преференций — Гетманцев
Если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут попадать под документальные проверки и получают другие преференции.
Так прокомментировал обсуждение законопроекта № 11 084 глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев во время встречи FutureTech от бизнес-союза Дія.City United.
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Как рассказал Даниил Гетманцев, идея создания «клуба белого бизнеса» состоит в следующем. Добросовестная украинская компания должна отвечать трем критериям:
  1. Бизнес должен платить налоги больше, чем средний показатель по отрасли, то есть по конкурентам. Речь идет об НДС и налоге на прибыль.
  2. Компания платит сотрудникам зарплату больше, чем в среднем по отрасли и по региону.
  3. Бизнес не имеет налоговых долгов или других вопросов, например, в виде несвоевременной подачи отчетности.
Если бизнес будет отвечать этим трем критериям, компания сможет получить ряд преференций. К примеру, в виде:
  • отсутствия документальных проверок;
  • быстрое возмещение НДС в течение 5 дней, а не 40;
  • индивидуальных консультаций от налоговой и т. п.
«В результате не будет дополнительных налоговых или неналоговых обременений», — сказал Гетманцев.
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Нардеп отметил, что в «клуб белого бизнеса» может попасть любой бизнес, ведь критерии прозрачны — их могут посчитать и предприниматели, и налоговые органы.
По его словам, идея создания такого клуба обсуждалась у президента Владимира Зеленского, а еще раньше она была представлена ​​бизнесом.
«Это идея была от тех, кто хочет формального признания как добросовестный плательщик, который не хочет дополнительных механизмов контроля относительно себя как добросовестный плательщик и хочет понимать правила игры», — сказал Гетманцев.
При этом хотя законопроект уже принят в первом чтении, документ может совершенствоваться. В частности, для этого проводятся обсуждения с бизнес ассоциациями, отмечает Гетманцев.
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«Мы абсолютно не настаиваем именно на этом перечне критериев. Это разработали в дискуссиях. Если есть предложения, мы готовы их рассматривать», — сказал народный депутат.
В свою очередь, СЕО Diia. City United Наталья Никольская во время FutureTech отметила, что бизнес с осторожностью относится к идее запуска «клуба белого бизнеса». В частности, украинские компании опасаются, что если не попадут в клуб, они получат сильное фискальное давление.
«На них переместится больше внимания от налоговиков. Но не все компании могут попасть в клуб по разным причинам: кто-то начинает новую деятельность, кто-то трансформируется и т. д.», — сказала Никольская.
Гетманцев прокомментировал сомнения компаний следующим образом: налоговая всегда может проверить компанию и понять причины, почему она недотягивает до уровня клуба, после этого бизнес продолжит работать дальше.
По материалам:
Діло
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