Как живет украинский бизнес (исследование, инфографика) — Finance.ua

Как живет украинский бизнес (исследование, инфографика) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Как живет украинский бизнес (исследование, инфографика)

Полномасштабное вторжение россии в Украину стало большим шоком для украинской и мировой экономики. Ресурсы Украины срочно должны были быть перенаправлены на государственную оборону и на поиск решений для смягчения влияния войны на благосостояние граждан и бизнеса.

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О результатах исследования рассказывает Андрей Длигач, глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления, председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины.

Украинская экономика осталась устойчивой благодаря усилиям правительства и бизнеса, быстрому восстановлению разрушенной и поврежденной критической инфраструктуры и постоянной финансовой поддержке международных партнеров.

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Исходя из результатов исследования можно утверждать, что, несмотря на разрушительное влияние войны, ММСП продемонстрировали исключительную устойчивость и после непродолжительного шока от российского вторжения бизнес начал адаптироваться к новому экономическому контексту.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения 64% ММСП временно приостановили или свернули свою деятельность. Однако подавляющее их большинство уже возобновило свою деятельность. В октябре 2023 года только 9,6% компаний, которые в начале 2022 года приостановили свою деятельность, имеют риск ее полностью прекратить.

В настоящее время большинство ММСП демонстрируют осторожный взгляд на экономическую перспективу страны, объясняя это непредсказуемой ситуацией в стране, недостаточным спросом и нехваткой рабочей силы. Большинство компаний, уже оптимизировавших свой штат, не намерены в дальнейшем его сокращать, видя в кадровом ресурсе предпосылку для постепенного восстановления экономики в 2024 году.

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Мощности

Результаты показывают, что большинство компаний обладают значительными неиспользованными мощностями, которые планируют начать постепенно использовать в течение 2024 года. Если будет спрос, все эти компании готовы прирастить оборот приблизительно на 50 процентов.

Несмотря на продолжающуюся войну, украинские предприятия успешно адаптировались к ситуации и преимущественно сохранили финансовую стабильность. Хотя компании нуждаются в дополнительном финансировании, они осторожно подходят к привлечению новых инвестиций из-за непредсказуемой финансовой и инвестиционной среды.

Убытки

Большинство компаний сообщили об убытках до 100 тыс. долларов США. При этом масштаб финансовых потерь был разным в разных секторах, больше всего пострадал строительный сектор, а меньше всего — сельское хозяйство и профессиональные сервисы.

Естественно, есть значимые региональные различия во влиянии войны на ММСП. Предприятия восточных и южных регионов Украины получили убытки примерно в 1,5 раза больше, чем на западе страны. Несмотря на это, бизнес на востоке Украины выразил даже больший оптимизм и положительные ожидания по поводу своих перспектив восстановления в 2024 году.

Приблизительно четверть компаний воспользовались государственной или международной помощью для стимулирования своей деятельности, половина из этих компаний считают эту поддержку необходимой для своего выживания. Предприятия считают эти программы эффективными и разделяют общее мнение по поводу их поддержки и расширения.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 11 084 о так называемом клубе белого бизнеса. «За» законопроект проголосовали 270 народных депутатов. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

проектом закона предлагается:

ввести Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п. );

налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать преимущества.

НВ По материалам:

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