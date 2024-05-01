Где украинцы открывают новый бизнес (инфографика) — Finance.ua

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Где украинцы открывают новый бизнес (инфографика)

Личные финансы
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Где украинцы открывают новый бизнес (инфографика)
Где украинцы открывают новый бизнес (инфографика)
Более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года по данным Единого государственного реестра, пишет Опендатабот.
Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.
Где украинцы открывают новый бизнес (инфографика)
Бесспорным лидером по количеству новых дел в последние годы остается столица.
За первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировали 10 252 новых бизнеса — это 13,8% от общего количества. На втором месте Днепропетровщина: 6,8 тысячи новообразованных бизнесов. Замыкает тройку лидеров Киевская область: 5,7 тысячи новых ФЛП.

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Четверть вновь зарегистрированных ФЛП занимаются розничной торговлей — это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних 4 лет. Среди наиболее востребованных направлений бизнеса среди украинских предпринимателей также оказались предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.
Где украинцы открывают новый бизнес (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • с мая 2021 по февраль 2024 украинцы открыли через портал Дія 501 тысячу новых ФЛП. О том, как происходит эта процедура, мы рассказывали здесь;
  • у украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал Дія. Однако вносить изменения можно только в часть данных;
  • напомним также, что правительство увеличило вдвое размер микрогрантов для харьковчан и жителей области, на старт или развитие собственного дела. Теперь можно получить до 500 000 грн.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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