Где украинцы открывают новый бизнес (инфографика) — Finance.ua

Где украинцы открывают новый бизнес (инфографика)
Более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года по данным Единого государственного реестра, пишет Опендатабот.
Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.
Бесспорным лидером по количеству новых дел в последние годы остается столица.
За первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировали 10 252 новых бизнеса — это 13,8% от общего количества. На втором месте Днепропетровщина: 6,8 тысячи новообразованных бизнесов. Замыкает тройку лидеров Киевская область: 5,7 тысячи новых ФЛП.
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Четверть вновь зарегистрированных ФЛП занимаются розничной торговлей — это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних 4 лет. Среди наиболее востребованных направлений бизнеса среди украинских предпринимателей также оказались предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.
Справка Finance.ua:
- с мая 2021 по февраль 2024 украинцы открыли через портал Дія 501 тысячу новых ФЛП. О том, как происходит эта процедура, мы рассказывали здесь;
- у украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал Дія. Однако вносить изменения можно только в часть данных;
- напомним также, что правительство увеличило вдвое размер микрогрантов для харьковчан и жителей области, на старт или развитие собственного дела. Теперь можно получить до 500 000 грн.
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