Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант — Finance.ua

Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант
Правительство увеличило вдвое размер микрогрантов для харьковчан и жителей области, на старт или развитие собственного дела.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Так, Кабинет министров Украины вдвое увеличил размер гранта по программе «Власна справа» — до 500 000 грн, который могут получить бизнесмены Харькова и области, на старт или развитие собственного дела.
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и т. п., для обустройства работы в условиях постоянных отключений электроэнергии, из-за атак рф на энергетическую инфраструктуру региона. Средства можно потратить:
- на приобретение или лизинг оборудования;
- закупку сырья и материалов;
- аренду помещения.
Дополнительно правительство внесло другие изменения в этом направлении, в частности:
- предусмотрен микрогрант в размере 75 000 грн для физических лиц, которые обязуются зарегистрироваться как ФЛП;
- предоставлена возможность ветеранам и лицам, входящим в добровольческие формирования, получить грант для развития своего бизнеса и другие.
Как получить
Грант доступен как для тех, кто уже имеет свой бизнес, так и начинающих, которые только начинают свой путь в предпринимательстве.
Заявку на получение можно подать через платформу «Дія».
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