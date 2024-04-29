Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант — Finance.ua
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Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант

Личные финансы
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Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант
Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант
Правительство увеличило вдвое размер микрогрантов для харьковчан и жителей области, на старт или развитие собственного дела.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Так, Кабинет министров Украины вдвое увеличил размер гранта по программе «Власна справа» — до 500 000 грн, который могут получить бизнесмены Харькова и области, на старт или развитие собственного дела.
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Куда можно потратить деньги? Деньги в первую очередь предоставляют на приобретение оборудования и т. п., для обустройства работы в условиях постоянных отключений электроэнергии, из-за атак рф на энергетическую инфраструктуру региона. Средства можно потратить:
  • на приобретение или лизинг оборудования;
  • закупку сырья и материалов;
  • аренду помещения.
Дополнительно правительство внесло другие изменения в этом направлении, в частности:
  • предусмотрен микрогрант в размере 75 000 грн для физических лиц, которые обязуются зарегистрироваться как ФЛП;
  • предоставлена ​​возможность ветеранам и лицам, входящим в добровольческие формирования, получить грант для развития своего бизнеса и другие.

Как получить

Грант доступен как для тех, кто уже имеет свой бизнес, так и начинающих, которые только начинают свой путь в предпринимательстве.
Заявку на получение можно подать через платформу «Дія».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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