Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант — Finance.ua

Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант Сегодня 14:38 — Личные финансы

Полмиллиона на развитие бизнеса: украинские предприниматели могут получить новый грант

Правительство увеличило вдвое размер микрогрантов для харьковчан и жителей области, на старт или развитие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, Кабинет министров Украины вдвое увеличил размер гранта по программе «Власна справа» — до 500 000 грн, который могут получить бизнесмены Харькова и области, на старт или развитие собственного дела.

Куда можно потратить деньги? Деньги в первую очередь предоставляют на приобретение оборудования и т. п. , для обустройства работы в условиях постоянных отключений электроэнергии, из-за атак рф на энергетическую инфраструктуру региона. Средства можно потратить:

на приобретение или лизинг оборудования;

закупку сырья и материалов;

аренду помещения.

Дополнительно правительство внесло другие изменения в этом направлении, в частности:

предусмотрен микрогрант в размере 75 000 грн для физических лиц, которые обязуются зарегистрироваться как ФЛП;

предоставлена ​​возможность ветеранам и лицам, входящим в добровольческие формирования, получить грант для развития своего бизнеса и другие.

Как получить

Грант доступен как для тех, кто уже имеет свой бизнес, так и начинающих, которые только начинают свой путь в предпринимательстве.

Заявку на получение можно подать через платформу «Дія».

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