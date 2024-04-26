В Украине презентовали грантовую программу для женщин-предпринимателей: кто сможет получить до $15 тыс. — Finance.ua

В Украине презентовали грантовую программу для женщин-предпринимателей: кто сможет получить до $15 тыс. Сегодня 10:15 — Личные финансы

В Украине презентовали грантовую программу для женщин-предпринимателей: кто сможет получить до $15 тыс.

Министерство экономики представило грантовую программу «Создавай» для женщин-предпринимателей. $1 млн направят в поддержку бизнеса украинок в сфере производства и переработки.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

«Инициатива направлена ​​на развитие и масштабирование национального производства и повышение бизнес-активности украинок. Цель программы — стимулировать рост экономики путем предоставления ресурсов и финансовой поддержки для реализации женщинами своих бизнес-планов», — сказано в сообщении.

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$1 000 000 направят на поддержку малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки: ремонта оборудования, полиграфической деятельности, производства одежды, мебели, пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, компьютеров, оптики и т. д.

Кто может принять участие в программе

Принять участие в программе могут женщины-предприниматели, оформленные как ФЛП или ООО, где в собственности женщины более 50%.

Производство должно действовать и на момент подачи заявки функционировать не менее одного года.

Размер индивидуального гранта для каждой победительницы составит до $15 000.

Подать заявку для участия в грантовой программе можно до 31 июля по ссылке

Ощадбанк будет проверять деловую репутацию женщин-предпринимателей на предмет наличия в санкционных списках, причастности к мошенничеству, пребывания в любых судебных делах, в том числе относительно банкротства. Если позитивная деловая репутация будет подтверждена, после получения гранта участницы программы смогут обратиться в банк за дополнительным финансированием.

Как можно потратить средства

Грантовые средства участницы инициативы смогут потратить на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также не более 30% гранта — на приобретение программного обеспечения и обучения.

Напомним, по правительственному проекту «єРобота» получили гранты на старт или развитие бизнеса почти 15 тысяч предпринимателей; в целом государство инвестировало через гранты в предпринимательство более 7,3 млрд грн с начала действия проекта.

Европейские партнеры заинтересованы в развитии украинской экономики. В частности, Швеция предоставит гранты для развития украинского женского предпринимательства. Приоритетными направлениями для правительства является преодоление гендерного разрыва в оплате труда, а также предоставление грантов на развитие бизнеса.

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