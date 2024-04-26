В Украине презентовали грантовую программу для женщин-предпринимателей: кто сможет получить до $15 тыс. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине презентовали грантовую программу для женщин-предпринимателей: кто сможет получить до $15 тыс.

Личные финансы
1
В Украине презентовали грантовую программу для женщин-предпринимателей: кто сможет получить до $15 тыс.
В Украине презентовали грантовую программу для женщин-предпринимателей: кто сможет получить до $15 тыс.
Министерство экономики представило грантовую программу «Создавай» для женщин-предпринимателей. $1 млн направят в поддержку бизнеса украинок в сфере производства и переработки.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
«Инициатива направлена ​​на развитие и масштабирование национального производства и повышение бизнес-активности украинок. Цель программы — стимулировать рост экономики путем предоставления ресурсов и финансовой поддержки для реализации женщинами своих бизнес-планов», — сказано в сообщении.
Читайте также
$1 000 000 направят на поддержку малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки: ремонта оборудования, полиграфической деятельности, производства одежды, мебели, пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, компьютеров, оптики и т. д.

Кто может принять участие в программе

Принять участие в программе могут женщины-предприниматели, оформленные как ФЛП или ООО, где в собственности женщины более 50%.
Производство должно действовать и на момент подачи заявки функционировать не менее одного года.
Читайте также
Размер индивидуального гранта для каждой победительницы составит до $15 000.
Подать заявку для участия в грантовой программе можно до 31 июля по ссылке.
Ощадбанк будет проверять деловую репутацию женщин-предпринимателей на предмет наличия в санкционных списках, причастности к мошенничеству, пребывания в любых судебных делах, в том числе относительно банкротства. Если позитивная деловая репутация будет подтверждена, после получения гранта участницы программы смогут обратиться в банк за дополнительным финансированием.
В Украине презентовали грантовую программу для женщин-предпринимателей: кто сможет получить до $15 тыс.

Как можно потратить средства

Грантовые средства участницы инициативы смогут потратить на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также не более 30% гранта — на приобретение программного обеспечения и обучения.
Напомним, по правительственному проекту «єРобота» получили гранты на старт или развитие бизнеса почти 15 тысяч предпринимателей; в целом государство инвестировало через гранты в предпринимательство более 7,3 млрд грн с начала действия проекта.
Европейские партнеры заинтересованы в развитии украинской экономики. В частности, Швеция предоставит гранты для развития украинского женского предпринимательства. Приоритетными направлениями для правительства является преодоление гендерного разрыва в оплате труда, а также предоставление грантов на развитие бизнеса.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.