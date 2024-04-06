Украинки могут выиграть гранты на собственный бизнес — Finance.ua

Украинки могут выиграть гранты на собственный бизнес
В Украине запускают новый сезон государственной программы «Отважная 2. Масштабирование и диджитализация» для предпринимательниц. Украинки смогут получить по 100 тыс. гривен на внедрение своих бизнес-идей.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В сообщении отмечено, что этот проект подойдет для украинок, которые начинают собственное дело или уже учредили микро или малое предприятие и хотят найти пути для его развития.
Предприниматели смогут масштабировать собственный бизнес, развить бренд и стать успешными в своем деле.
На программе в течение четырех месяцев участницы узнают о:
- финансовом планировании и управлении;
- маркетинге и продажах;
- инструментах для диджитализации бизнеса;
- налогообложении;
- бухгалтерском учете;
- выходе на внешние рынки
Федоров сообщает, что по результатам обучения 40 участниц получат по 100 тыс. гривен на внедрение своих бизнес-идей.
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А три наиболее перспективных бизнес-проекта получат дополнительно еще по 400 тысяч гривен на развитие собственного дела на финальном мероприятии — Grand Pitch Day.
Программа продлится с апреля по сентябрь 2024 года, дедлайн подачи заявок — 28 апреля.
В сообщении добавляется, что по статистике с февраля 2023 каждый второй новый ФЛП в Украине открывают женщины.
Напомним, европейские партнеры заинтересованы в развитии украинской экономики. В частности, Швеция предоставит гранты для развития украинского женского предпринимательства.
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