Украинки могут выиграть гранты на собственный бизнес — Finance.ua

Украинки могут выиграть гранты на собственный бизнес Сегодня 12:03 — Личные финансы

Украинки могут выиграть гранты на собственный бизнес, Фото: Getty Images

В Украине запускают новый сезон государственной программы «Отважная 2. Масштабирование и диджитализация» для предпринимательниц. Украинки смогут получить по 100 тыс. гривен на внедрение своих бизнес-идей.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В сообщении отмечено, что этот проект подойдет для украинок, которые начинают собственное дело или уже учредили микро или малое предприятие и хотят найти пути для его развития.

Предприниматели смогут масштабировать собственный бизнес, развить бренд и стать успешными в своем деле.

На программе в течение четырех месяцев участницы узнают о:

финансовом планировании и управлении;

маркетинге и продажах;

инструментах для диджитализации бизнеса;

налогообложении;

бухгалтерском учете;

выходе на внешние рынки

Федоров сообщает, что по результатам обучения 40 участниц получат по 100 тыс. гривен на внедрение своих бизнес-идей.

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А три наиболее перспективных бизнес-проекта получат дополнительно еще по 400 тысяч гривен на развитие собственного дела на финальном мероприятии — Grand Pitch Day.

Программа продлится с апреля по сентябрь 2024 года, дедлайн подачи заявок — 28 апреля.

В сообщении добавляется, что по статистике с февраля 2023 каждый второй новый ФЛП в Украине открывают женщины.

Напомним, европейские партнеры заинтересованы в развитии украинской экономики. В частности, Швеция предоставит гранты для развития украинского женского предпринимательства.

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