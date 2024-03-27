Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук — Finance.ua

Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук

Кабинет Министров принял проект указа «О внесении изменений в некоторые Указы Президента Украины относительно ежегодных грантов Президента Украины молодым ученым и докторам наук».

Документ возобновляет предоставление 77 ежегодных грантов Президента для поддержки научных исследований молодых ученых и 20 ежегодных грантов для проведения научных исследований докторами наук, сообщает пресс-служба Минобразования.

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Теперь будут возобновлены: начиная с 2025 года — конкурсные отборы, а с 2026 года — предоставление грантов Президента Украины для молодых ученых и грантов Президента Украины докторам наук для проведения научных исследований по результатам таких конкурсов.

Как сообщается, проведением конкурсов научных проектов по получению грантов будет заниматься Национальный фонд исследований. Ранее конкурсы научных проектов проводились Государственным фондом фундаментальных исследований.

Напомним, с начала действия программы «Власна справа» 15 тыс. украинских предпринимателей выиграли гранты от государства на создание своего бизнеса. В целом грантовую поддержку получили в размере 3,5 млрд грн.

УНН По материалам:

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