Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук

Казна и Политика
22
Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук
Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук
Кабинет Министров принял проект указа «О внесении изменений в некоторые Указы Президента Украины относительно ежегодных грантов Президента Украины молодым ученым и докторам наук».
Документ возобновляет предоставление 77 ежегодных грантов Президента для поддержки научных исследований молодых ученых и 20 ежегодных грантов для проведения научных исследований докторами наук, сообщает пресс-служба Минобразования.
Читайте также
Теперь будут возобновлены: начиная с 2025 года — конкурсные отборы, а с 2026 года — предоставление грантов Президента Украины для молодых ученых и грантов Президента Украины докторам наук для проведения научных исследований по результатам таких конкурсов.
Как сообщается, проведением конкурсов научных проектов по получению грантов будет заниматься Национальный фонд исследований. Ранее конкурсы научных проектов проводились Государственным фондом фундаментальных исследований.
Читайте также
Напомним, с начала действия программы «Власна справа» 15 тыс. украинских предпринимателей выиграли гранты от государства на создание своего бизнеса. В целом грантовую поддержку получили в размере 3,5 млрд грн.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.