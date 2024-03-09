Некоторые заведения высшего образования могут выиграть гранты до 25 тыс. долларов: условия программы — Finance.ua

Некоторые заведения высшего образования могут выиграть гранты до 25 тыс. долларов: условия программы
Государственные учреждения высшего образования, вынужденные переместиться в результате полномасштабного вторжения, могут принять участие в программе «Мечтаем и действуем» и получить грант до 25 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Какие заведения могут принять участие в программе
Принять участие в грантовой программе могут колледжи, институты, университеты, академии, техникумы, училища и консерватории.
В ведомстве отметили, что приоритет будет предоставляться проектам, направленным на восстановление цифровой учебной инфраструктуры и усовершенствование услуг поддержки студентов, включая психологическое здоровье и психосоциальную поддержку.
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Участники программы должны отвечать определенным требованиям:
- это должен быть аккредитованный государственный вуз;
- заведение должно иметь статус перемещенного в результате полномасштабного вторжения россии и быть официально зарегистрированным в соответствии с процедурой перемещения;
- руководство и педагогический коллектив должны находиться на подконтрольной правительству Украины территории.
Сумма гранта составляет от 5 до 25 тыс. долларов (грантовые средства будут оплачиваться в гривне в соответствии с курсом обмена валют НБУ на дату запроса).
Как принять участие
Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно отправить полный пакет документов на электронную почту: grants.diemo@irex.org.
Дедлайн — 15 марта 2024 года.
Подать заявку должен консорциум/партнерская команда, состоящая из представителей общественной организации и заведения высшего образования.
Более подробная информация — по ссылке.
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В Минреинтеграции отметили, что программа «Мечтаем и действуем» осуществляется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и выполняется IREX.
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