Новая грантовая программа для украинских стартапов: сколько можно получить и каковы условия — Finance.ua

Новая грантовая программа для украинских стартапов: сколько можно получить и каковы условия Сегодня 13:06 — Фондовый рынок

Новая грантовая программа для украинских стартапов: сколько можно получить и каковы условия

Украинские технологические стартапы смогут получить гранты на развитие собственного бизнеса на сумму до 50 тыс. долларов.

О запуске общей грантовой программы объявили Украинский фонд стартапов (УФС) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

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Сколько средств можно получить

Общий бюджет программы составляет 2,5 млн долларов для поддержки украинских технологических компаний на ранних стадиях развития.

Планируется финансирование 74 команд, из которых на стадии seed могут получить до 50 тыс. долларов, а на стадии pre-seed — до 25 тыс. долларов.

Кто может участвовать в программе

зарегистрированные в установленном законом порядке субъекты предпринимательской деятельности, которые ведут деятельность, направленную на получение прибыли и/или достижение социального эффекта;

те, кто не получал ранее инвестиции, грантовые средства или государственную помощь, превышающие 500 тыс. долларов в эквиваленте за весь период деятельности.

компании, общий доход которых не превышает 500 тыс. долларов в эквиваленте по состоянию на дату подачи заявки за последний год деятельности.

заявитель фактически не находится и не ведет деятельность на временно оккупированных россией территориях Украины, а также не входит в санкционный список и не является объектом специальных ограничений (санкций) в соответствии с законами Украины.

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Кто не может участвовать

Проекты, профинансированные в рамках Грантовых программ BRAVE1 и инициативы Seeds of Bravery.

заявители, которые производят/создают оборудование, материалы, продукцию, товары и/или другие изделия военного назначения.

Отмечается, что в свое время похожей возможностью воспользовались такие стартапы как Esper Bionics, Upswot, Finmap, Zeely, Mate Academy, Harmix, а сегодня эти компании известны во всем мире.

Срок реализации программы — до 31 декабря 2025 года, а полный перечень требований и процедура подачи заявок доступны по ссылке

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