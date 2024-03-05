Бизнес может получить новый грант — до 300 тыс. евро от EU4Business Сегодня 11:46 — Личные финансы

Бизнес может получить новый грант — до 300 тыс. евро от EU4Business

Украинцы могут привлечь до 300 тысяч евро на поддержку бизнеса. Стартовал новый грантовый конкурс для предпринимателей от «EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса».

Детали конкурса рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

Кто может подать заявку? Бизнес, создающий инновационные продукты и услуги и планирующий расширение или экспорт. На развитие бизнеса можно привлечь до 15 тыс. евро.

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Грантовые средства можно использовать для:

покупки оборудования, программного обеспечения, сырья и инструментов

сохранения или создания рабочих мест

аренды помещений, оборудования или программного обеспечения

покупки услуг, поддерживающих производство, развитие экспортного и инновационного потенциала

других расходов, связанных с транспортировкой, переездом, переквалификацией

Подать заявку на участие можно по ссылке — https://portal.usf.com.ua/

Дедлайн — 10 марта.

Подробнее о критериях участия и процедуре прохождения программы можно узнать здесь

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