Бизнес может получить новый грант — до 300 тыс. евро от EU4Business
Украинцы могут привлечь до 300 тысяч евро на поддержку бизнеса. Стартовал новый грантовый конкурс для предпринимателей от «EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса».
Детали конкурса рассказали в Министерстве цифровой трансформации.
Кто может подать заявку? Бизнес, создающий инновационные продукты и услуги и планирующий расширение или экспорт. На развитие бизнеса можно привлечь до 15 тыс. евро.
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Грантовые средства можно использовать для:
- покупки оборудования, программного обеспечения, сырья и инструментов
- сохранения или создания рабочих мест
- аренды помещений, оборудования или программного обеспечения
- покупки услуг, поддерживающих производство, развитие экспортного и инновационного потенциала
- других расходов, связанных с транспортировкой, переездом, переквалификацией
Подать заявку на участие можно по ссылке — https://portal.usf.com.ua/
Дедлайн — 10 марта.
Подробнее о критериях участия и процедуре прохождения программы можно узнать здесь.
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