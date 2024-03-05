Бизнес может получить новый грант — до 300 тыс. евро от EU4Business — Finance.ua
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Бизнес может получить новый грант — до 300 тыс. евро от EU4Business

Личные финансы
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Бизнес может получить новый грант — до 300 тыс. евро от EU4Business
Бизнес может получить новый грант — до 300 тыс. евро от EU4Business
Украинцы могут привлечь до 300 тысяч евро на поддержку бизнеса. Стартовал новый грантовый конкурс для предпринимателей от «EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса».
Детали конкурса рассказали в Министерстве цифровой трансформации.
Кто может подать заявку? Бизнес, создающий инновационные продукты и услуги и планирующий расширение или экспорт. На развитие бизнеса можно привлечь до 15 тыс. евро.
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Грантовые средства можно использовать для:
  • покупки оборудования, программного обеспечения, сырья и инструментов
  • сохранения или создания рабочих мест
  • аренды помещений, оборудования или программного обеспечения
  • покупки услуг, поддерживающих производство, развитие экспортного и инновационного потенциала
  • других расходов, связанных с транспортировкой, переездом, переквалификацией
Подать заявку на участие можно по ссылке — https://portal.usf.com.ua/
Дедлайн — 10 марта.
Подробнее о критериях участия и процедуре прохождения программы можно узнать здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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