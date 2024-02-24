В Минэкономики сообщили, какое количество ветеранов получило гранты на собственный бизнес — Finance.ua

В Минэкономики сообщили, какое количество ветеранов получило гранты на собственный бизнес Сегодня 20:13 — Казна и Политика

В Минэкономики сообщили, какое количество ветеранов получило гранты на собственный бизнес

С начала действия программы «Власна справа» 327 ветеранов и членов семей участников боевых действий уже выиграли гранты. Победители получат 140 млн грн на развитие бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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«35 ветеранов и их супругов признаны победителями второй этого года волны ветеранского компонента программы „Власна справа“. Они получат от государства 17 млн ​​грн на начало или расширение своего бизнеса. С начала действия этого направления программы положительное решение о предоставлении гранта получили 327 ветеранов и членов их семей. Наиболее востребованы среди них гранты до 500 тыс. грн — 52% получателей пригласили именно такие суммы при подаче грантовой заявки. В целом, государство инвестирует через гранты в развитие бизнеса ветеранов 140 млн грн», — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Сколько средств получили победители

По результатам второй в 2024 году волны подачи заявлений на гранты, среди 35 — 23 участников боевых действий и 12 членов семей ветеранов. Из них 3 победителя получили грант размером до 1 млн грн, 27 — до 500 тыс грн, 5 — до 250 тыс грн.

Из каких областей больше получателей:

Хмельницкой;

Винницкой;

Черкасской;

Полтавской;

Донецкой;

Киевской области и Киева.

Кто может получить гранты

По условиям программы участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:

до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн — для второго супруга ветерана при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно;

1 млн грн — для ветерана с опытом предпринимательской деятельности, зарегистрированного как ФЛП не менее трех лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум два из которых займут ветераны.

Заявки на получение гранта можно подать через портал «Дія» вместе с бизнес-планом.

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