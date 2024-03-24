«Власна справа»: скільки підприємців отримали кошти на створення бізнесу (інфографіка) — Finance.ua

«Власна справа»: скільки підприємців отримали кошти на створення бізнесу (інфографіка) Сьогодні 07:19 — Казна та Політика

«Власна справа»: скільки підприємців отримали кошти на створення бізнесу (інфографіка)

Від початку дії програми «Власна справа» 15 тис. українських підприємців виграли гранти від держави на створення свого бізнесу. Загалом грантову підтримку отримали у розмірі 3,5 млрд грн.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

За підсумками четвертої хвилі грантової програми у 2024 році ще 474 українці отримали від держави 113 млн гривень на започаткування або розширення свого бізнесу.

«474 українці визнані переможцями четвертої у 2024 році хвилі грантової програми „Власна справа“ та отримають від держави 113 млн гривень на започаткування або розширення свого бізнесу. Від старту програми її переможцями стали вже майже 15 000 підприємців, в бізнес яких держава інвестує 3,5 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Серед отримувачів мікрогрантів четвертої хвилі 49% жінок, 40% чоловіків та 11% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів з:

Львівської області - 47 осіб;

Рівненської області - 40 осіб;

Київської та Івано-Франківської областей — по 36 осіб;

міста Києва — 30 осіб.

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці четвертої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 160 осіб;

переробна промисловість — 72 особи;

тимчасове розміщування й організація харчування — 67 осіб.

У відомстві нагадали, що за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

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Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Обов’язкова умова надання коштів — створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

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