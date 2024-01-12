Як українські емігранти допомагають зростати польській економіці — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як українські емігранти допомагають зростати польській економіці Сьогодні 15:15

Українці в Польщі є важливим фактором економічного зростання країни. Вони працюють у різних сферах економіки, зокрема у сільському господарстві, будівництві та ІТ.

Українці в Польщі є важливим фактором економічного зростання країни. Вони працюють у різних сферах економіки, зокрема у сільському господарстві, будівництві, виробництві, сфері обслуговування та IT.

Однією з найважливіших ролей українців у польській економіці є допомога у вирішенні проблеми дефіциту робочої сили. Польща є однією з країн Європейського Союзу з найстарішим населенням. Це означає, що кількість працездатних людей у країні постійно зменшується. Українці, які приїжджають до Польщі на роботу, допомагають заповнити цей дефіцит.

Наявність офіційної роботи у Польщі дає право на постійне перебування у країні з можливістю отримання громадянства в майбутньому (від 3 років). Однак юристи міграційної компанії International Business зазначають, що у польському законодавстві передбачена і швидша процедура набуття громадянства через 1 рік шляхом отримання карти поляка. Карту поляка можуть отримати громадяни України, які мають польське походження та знають польську мову. Станом на 2024 рік, карту поляка отримали понад 150 тисяч українців, повідомили в МЗС Польщі.

Розвиток бізнесу

Українці також є активними учасниками польського бізнесу. Вони відкривають власні підприємства, створюють робочі місця та сприяють економічному зростанню. За оцінками експертів, у Польщі працює понад 3 тисячі підприємств, заснованих українцями.

Крім цього українці, які працюють у Польщі, сплачують податки до польського бюджету. Це також є важливим фактором економічного зростання країни. За оцінками експертів, податкові надходження від громадян україни у Польщі становлять близько 6 мільярдів злотих на рік.

Стимулювання попиту

Українці, які живуть у Польщі, витрачають гроші на товари та послуги. Це стимулює попит і сприяє економічному зростанню. За оцінками експертів, українці у Польщі витрачають близько 1,5 мільярдів злотих на місяць.

У цілому, українці в Польщі є важливим фактором економічного зростання країни. Вони допомагають заповнити дефіцит робочої сили, збільшують податкові надходження, стимулюють попит і сприяють розвитку бізнесу.

Особливо важливу роль українці відіграють у польській економіці після початку російсько-української війни. У 2022 році до Польщі прибуло понад 2 мільйони українських біженців. Багато з них знайшли роботу в Польщі та почали сплачувати податки. Це допомогло польській економіці зберегти темпи зростання в умовах війни.

International Business За матеріалами:

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