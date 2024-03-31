Швеція надасть Україні гранти на розвиток жіночого підприємництва — Finance.ua

Швеція надасть Україні гранти на розвиток жіночого підприємництва
Європейські партнери зацікавлені у розвитку української економіки. Зокрема, Швеція надасть гранти для розвитку українського жіночого підприємництва.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
У регуляторі зазначили, що пріоритетними напрямками для уряду є подолання гендерного розриву в оплаті праці, а також надання грантів на розвиток бізнесу.
Шведсько-український проєкт особливо зверне увагу на проблему розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками.
Наразі український уряд прогнозує відповідне зменшення відмінності між оплатою праці чоловіків і жінок з 18,6% до 13,6% до 2030 року.
Перший віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко акцентувала на тому, що все частіше українські жінки готові проходити навчання і перекваліфіковуються на чоловічі професії.
Зокрема, українки працюють на будівництві, у галузі розмінуванні, переробній промисловості та на багатьох інших, колись виключно «чоловічих» посадах.
«Сторони обговорили можливості участі Швеції в освітніх програмах для жінок-підприємців, аби вони з новими навичками та знаннями повертались відбудовувати Україну», — йдеться у повідомленні.
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