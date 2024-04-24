В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит — Finance.ua

В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит
Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11 084 о так называемом клубе белого бизнеса. «За» законопроект проголосовали 270 народных депутатов.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниbл Гетманцев в Telegram.
«ВРУ приняла законопроект N11084 о внесении изменений в НКУ по особенностям налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства в первом чтении за основу», — написал Гетманцев.
По его словам, проектом закона предлагается:
- ввести Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;
- в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы
и т. п.);
- налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать преимущества.
«Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется», — пояснил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграмм-канале.
Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать преимущества:
- мораторий на документальные проверки;
- сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — 5 календарных дней;
- индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;
- за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
- налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
Напомним, основываясь на статистике обращений предпринимателей относительно обжалования результатов налоговых проверок за последние семь лет, а также статистике и отчетах органов ГНС, команда Совета бизнес-омбудсмена исследовала влияние налоговых проверок на бизнес-среду и результаты для государства в разрезе поступлений в бюджет.
Совет выяснил, что 99+% налоговых поступлений обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, доля же поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 6 лет не достигала и 1%. Тем не менее, словосочетание «налоговая проверка» наводит ужас на предпринимателей.
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