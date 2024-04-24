В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит — Finance.ua

В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит Сегодня 13:10 — Казна и Политика

В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит

Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11 084 о так называемом клубе белого бизнеса. «За» законопроект проголосовали 270 народных депутатов.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниbл Гетманцев в Telegram.

«ВРУ приняла законопроект N11084 о внесении изменений в НКУ по особенностям налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства в первом чтении за основу», — написал Гетманцев.

По его словам, проектом закона предлагается:

ввести Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п. );

налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать преимущества.

Читайте также Как можно использовать искусственный интеллект для бизнеса

«Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется», — пояснил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграмм-канале.

Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать преимущества:

мораторий на документальные проверки;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Читайте также Бизнес спрогнозировал курс доллара на следующие 12 месяцев

Напомним, основываясь на статистике обращений предпринимателей относительно обжалования результатов налоговых проверок за последние семь лет, а также статистике и отчетах органов ГНС, команда Совета бизнес-омбудсмена исследовала влияние налоговых проверок на бизнес-среду и результаты для государства в разрезе поступлений в бюджет.

Совет выяснил, что 99+% налоговых поступлений обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, доля же поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 6 лет не достигала и 1%. Тем не менее, словосочетание «налоговая проверка» наводит ужас на предпринимателей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.