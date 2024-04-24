В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит

Казна и Политика
56
В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит
В Украине создадут «клуб белого бизнеса»: что это значит
Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11 084 о так называемом клубе белого бизнеса. «За» законопроект проголосовали 270 народных депутатов.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниbл Гетманцев в Telegram.
Читайте также
«ВРУ приняла законопроект N11084 о внесении изменений в НКУ по особенностям налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства в первом чтении за основу», — написал Гетманцев.
По его словам, проектом закона предлагается:
  • ввести Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;
  • в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п.);
  • налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать преимущества.
Читайте также
«Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется», — пояснил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграмм-канале.

Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать преимущества:

  • мораторий на документальные проверки;
  • сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — 5 календарных дней;
  • индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;
  • за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
  • налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
Читайте также
Напомним, основываясь на статистике обращений предпринимателей относительно обжалования результатов налоговых проверок за последние семь лет, а также статистике и отчетах органов ГНС, команда Совета бизнес-омбудсмена исследовала влияние налоговых проверок на бизнес-среду и результаты для государства в разрезе поступлений в бюджет.
Совет выяснил, что 99+% налоговых поступлений обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, доля же поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 6 лет не достигала и 1%. Тем не менее, словосочетание «налоговая проверка» наводит ужас на предпринимателей.

Национальная стратегия доходов до 2030 года: как она может изменить налоговые правила игры 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.