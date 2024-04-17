Бизнес спрогнозировал курс доллара на следующие 12 месяцев — Finance.ua

Бизнес спрогнозировал курс доллара на следующие 12 месяцев Сегодня 16:02 — Валюта

Бизнес спрогнозировал курс доллара на следующие 12 месяцев

Среднее значение обменного курса, который бизнес ожидает через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний в I квартале 2024 года, передает пресс-служба Национального банка Украины.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 103.0% по сравнению со 101.6% в ІV квартале 2023 года.

«Участники опроса продолжили положительно оценивать свое будущее финансово-экономическое состояние, имели оптимистичные ожидания по поводу будущих объемов реализации собственной продукции и инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Больше всего сдерживают развитие предприятий военные действия и их последствия. Существенно усилилось влияние нехватки квалифицированных работников», — сказано в исследовании.

Ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине

Бизнес четвертый квартал подряд ожидал роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами: баланс ответов составил 8.5% по сравнению с 15.2% в IV квартале.

Рост прогнозировали предприятия всех видов экономической деятельности (ВЭД), кроме добывающей промышленности, а также большинства областей, размеров по количеству работников и направлений деятельности.

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Улучшение инфляционных ожиданий продолжается шестой квартал подряд: в I квартале 2024 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11.0% по сравнению с 11.3% в предыдущем квартале. Почти половина опрошенных (48,4%) ожидали инфляцию не выше 10,0%.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 82.8% респондентов. Сохраняется существенное влияние фактора «затраты на производство» (65.8%). В то же время усилилось влияние курсового фактора — на 7.3 п.п. до 59.5%.

Курсовые ожидания незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.06 грн/долл. США). Доля респондентов, прогнозирующих, что обменный незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.06 грн/долл. США). Доля респондентов, прогнозирующих, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США сократилась за квартал с 55.4% до 46.0%.

Текущее положение и ожидания предприятий в отношении собственного развития

Текущее финансово-экономическое положение предприятий все еще слабо, в то же время продолжается его постепенное улучшение: баланс ответов составлял «минус» 1.4% по сравнению с «минус» 5.6% в IV квартале.

Бизнес сдержанно оценил улучшение финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 3.7% (в IV квартале — 4.1%). Самые оптимистичные оценки дали предприятия добывающей промышленности и строительства — балансы ответов 15.9% и 15.8% соответственно.

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Участники опроса сохранили оптимистичные прогнозы относительно объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 10.6% и 6.8% соответственно (в IV квартале — 10.6% и 9.7% соответственно).

Предприятия, которые привлекают иностранные инвестиции, продолжают ожидать увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 16.1% (в IV квартале — 11.3%). Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, увеличилась до 22.8% по сравнению с 20.7% в предыдущем опросе.

Участники опроса продолжили ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6.3% (в IV квартале — «минус» 6.5%).

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Продолжили усиливаться ожидания роста затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов — 62.6% по сравнению с 57.9% в IV квартале.

Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки — 49.5% ответов. В то же время усилилось влияние факторов «наличие других источников финансирования» и «неуверенность в возможности предприятия своевременно выполнять долговые обязательства» — на 1.9 п. п. до 42.1% и на 2.2 п.п. до 24.1% соответственно.

Доля компаний, которые планируют привлекать средства за рубежом, почти не изменилась и составила 7.7% по сравнению с 7.8% в прошлом квартале.

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