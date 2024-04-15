Куда мигрирует украинский бизнес во время войны: ТОП направлений (инфографика) — Finance.ua

Куда мигрирует украинский бизнес во время войны: ТОП направлений (инфографика) Сегодня 13:04 — Личные финансы

Около 19 тыс. компаний переехали с начала 2022 года, по данным ЕГР. Самыми популярными направлениями, куда перемещается бизнес, оказались Киевская и Закарпатская области. Об этом сообщает Опендатабот.

Откуда и куда релоцируют

Из всего количества компаний, сменивших свое расположение с начала полномасштабной войны, немногим более 1 тыс. переехали из города в область. Половина из них — более 600 предприятий — выехали из Киева, а еще 60 или 5,1% - из Одесщины.

Преимущественно для переезда выбирают Киевскую область — 546 переездов. Это почти каждая вторая релокация бизнеса с начала полномасштабной войны. Самым популярным стал маршрут из Киева в Киевскую область: 359 релокаций. Фактически 30% всех случаев, когда бизнес переезжает в область, приходятся на этот маршрут.

Остальные маршруты оказались менее популярными. Например, на втором и третьем местах — путь из Львовской в ​​Киевскую область и из Киева в Закарпатье — 2,7% и 2,6% соответственно (30−32 предприятий).

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Лидерами по переезду стали компании, занимающиеся оптовой торговлей — 344 релокации (29.3%) и транспортная отрасль — 92 релокации (7.8%)

ООО «Укролия» с оборотом более 4 млрд грн стало крупнейшей компанией, которая сменила свое расположение. Предприятие переехало из Киева в Полтавскую область. ООО «Киев-Атлантик Украина» с оборотом более 2 млрд грн также уехало из Киевщины — однако в Черкасскую область.

Закрывает топ бизнес-мигрантов ООО «Керхер» с оборотом более 1 млрд грн — компания сменила место регистрации на Киевскую область.

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