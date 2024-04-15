Куда мигрирует украинский бизнес во время войны: ТОП направлений (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Куда мигрирует украинский бизнес во время войны: ТОП направлений (инфографика)

Личные финансы
167
Около 19 тыс. компаний переехали с начала 2022 года, по данным ЕГР. Самыми популярными направлениями, куда перемещается бизнес, оказались Киевская и Закарпатская области. Об этом сообщает Опендатабот.

Откуда и куда релоцируют

Из всего количества компаний, сменивших свое расположение с начала полномасштабной войны, немногим более 1 тыс. переехали из города в область. Половина из них — более 600 предприятий — выехали из Киева, а еще 60 или 5,1% - из Одесщины.

Читайте также: Деньги для вашего бизнеса: варианты, которые могут помочь

Преимущественно для переезда выбирают Киевскую область — 546 переездов. Это почти каждая вторая релокация бизнеса с начала полномасштабной войны. Самым популярным стал маршрут из Киева в Киевскую область: 359 релокаций. Фактически 30% всех случаев, когда бизнес переезжает в область, приходятся на этот маршрут.
Куда мигрирует украинский бизнес во время войны: ТОП направлений (инфографика)
Остальные маршруты оказались менее популярными. Например, на втором и третьем местах — путь из Львовской в ​​Киевскую область и из Киева в Закарпатье — 2,7% и 2,6% соответственно (30−32 предприятий).
Читайте также
Лидерами по переезду стали компании, занимающиеся оптовой торговлей — 344 релокации (29.3%) и транспортная отрасль — 92 релокации (7.8%)
Куда мигрирует украинский бизнес во время войны: ТОП направлений (инфографика)
ООО «Укролия» с оборотом более 4 млрд грн стало крупнейшей компанией, которая сменила свое расположение. Предприятие переехало из Киева в Полтавскую область. ООО «Киев-Атлантик Украина» с оборотом более 2 млрд грн также уехало из Киевщины — однако в Черкасскую область.
Закрывает топ бизнес-мигрантов ООО «Керхер» с оборотом более 1 млрд грн — компания сменила место регистрации на Киевскую область.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.