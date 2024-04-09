Бизнес не увидит снижения уровня коррупции на таможне (инфографика) — Finance.ua

Бизнес не увидит снижения уровня коррупции на таможне (инфографика) Сегодня 11:49 — Казна и Политика

Бизнес не увидит снижения уровня коррупции на таможне (инфографика)

Бизнес улучшил оценку таможенной сферы в Украине. В этом году среди компонентов индекса таможенные эксперты хуже всего оценили качество предоставления таможенных услуг и профессионализма должностных лиц — 2,76 балла.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Таможенный индекс» в 2023 году, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и DHL Express.

Инфографика: eba.com.ua

Качество таможенных сервисов

Большинство опрошенных, а именно 56% оценивают качество таможенных сервисов удовлетворительно, 25% считают его низким, а 6% - очень низким. Количество респондентов, положительно оценивающих работу таможни, сократилось с 24% в 2022 году до 13% в 2023 году.

Интегральная оценка уровня коррупции на таможне составила 3,20 балла. Большинство опрошенных, а именно 60% не заметили изменения уровня коррупции, тогда как 15% считают, что он несколько уменьшился, а 12% - что существенно уменьшился. В то же время 14% считают, что проявления коррупции на таможне усилились.

Читайте также Налоговая и таможенная службы в марте перевыполнили план на 10 млрд грн

Самая высокая традиционно оценка работы системы «Единое окно» — 3,77 баллов. Мнения таможенных экспертов разделились — по 41% оценивают работу системы удовлетворительно и хорошо. Еще 18% очень хорошо оценивают взаимодействие госорганов в рамках работы «Единого окна».

Как можно доработать систему

По мнению бизнеса, систему можно доработать, добавив возможность выгрузки отдельной информации в Еxcel, контактную информацию должностных лиц, прорабатывающих документы и чат/возможность коммуникации с ними, подгрузку писем Гостаможслужбы, влияющих на таможенные процедуры, возможность аннулирования ПП/ПД и т. д.

Наибольшие вызовы при прохождении таможни

Как сообщают компании, наибольшими вызовами при прохождении таможни на сегодняшний день являются бюрократия и дополнительные проверки, невосприятие таможенными органами заявленной стоимости товара и ее корректировка, коррупционное давление, некоторые вопросы кодификации, трудности во взаимодействии с ветеринарной службой и Госпродпотребслужбой, замедляющие движение забастовки на границе.

Стоит отметить, что 79% компаний рассматривают альтернативные логистические маршруты в объезд Польши из-за блокирования границы.

Читайте также Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

Около половины, а именно 46% опрошенных нами компаний сообщают о проблемах с корректировкой таможенной стоимости, тогда как в прошлом году об этом заявляли 37% респондентов.

О проблемах с переклассификацией кода УКТВЭД по решению таможенных органов сообщают 27% опрошенных (26% в прошлом году).

По сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, планирующих получать статус АЭО (авторизованных экономических операторов) или отдельные упрощения — с 66% до текущих 71%. В то же время процедурой совместного транзита сейчас пользуется 14% опрошенных нами компаний (4% в прошлом году), а 4% пользуются транзитными упрощениями (2% в прошлом году). К тому же 10% опрошенных компаний уже применяют альтернативные правила Пан-Евро-Мед, и еще 29% - планируют применять.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.