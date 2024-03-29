Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона — Finance.ua

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Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

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Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона
Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона
Теперь в Украине можно легко декларировать экспресс-отправку и платить таможенные платежи прямо со смартфона.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Таможенная служба сообщила о возможности самостоятельного декларирования экспресс-отправлений гражданами в личном кабинете на веб-портале «Единое окно для международной торговли» путем подачи электронной таможенной декларации М-16.
«Это можно сделать прямо со смартфона в любом удобном месте!» — отмечают в ведомстве.
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«За счет использования предварительной информации, подаваемой экспресс-операторами, граждане имеют возможность в несколько кликов самостоятельно задекларировать отправку стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи», — рассказали в таможенной службе.
Для упрощения процесса реализован ряд сервисных функций:
  • подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически;
  • автоматически производится машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык;
  • возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД;
  • расчет налогов производится в автоматическом режиме;
  • предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает в предварительной информации — в том случае, если гражданин ранее уже пользовался этим сервисом.
После подачи декларации М-16, которую необходимо подписать с помощью КЭП или «Дія.Підпис», как указано, выполняется следующее: в случае если стоимость товаров превышает 150 евро и они подлежат налогообложению, генерируется QR-код. Кликнув на этот QR-код или наведя на него камеру мобильного телефона, можно в считанные секунды оплатить начисленные таможенные платежи из своего банковского приложения, указали в ведомстве.
Отследить статус оформления отправления и поступления уплаченных средств на таможню можно онлайн через личный кабинет.
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«Мы позаботились о том, чтобы подразделение таможенного оформления, осуществляющее оформление экспресс-отправлений, с использованием новой автоматизированной системы таможенного оформления имело круглосуточный оперативный доступ к информации о поступлении уплаченных сумм налогов на счет таможни в Госказначействе», — добавили в службе.
При этом указали, что остаются и альтернативные способы оформления, такие как декларирование экспресс-перевозчиком или через таможенного брокера и личную (или другим лицом по поручению) подачу бумажной декларации в подразделение таможенного оформления.
По материалам:
УНН
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