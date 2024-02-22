Украина открыла новый таможенный терминал на границе с Венгрией — Finance.ua
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Украина открыла новый таможенный терминал на границе с Венгрией

Казна и Политика
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Украина открыла новый таможенный терминал на границе с Венгрией
Украина открыла новый таможенный терминал на границе с Венгрией
В Закарпатской области открыли новый таможенный терминал возле КПП «Тиса» на венгерской границе.
Об этом сообщила в Фейсбуке Закарпатская таможня.
«С целью создания надлежащих условий для осуществления таможенного оформления товаров субъектами внешнеэкономической деятельности Закарпатской таможней создано новое место прибытия на территории сервисной зоны Тиса, — говорится в сообщении.
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Терминал находится в селе Соломоново Ужгородского района.
Новый таможенный пункт работает в ежедневном режиме работы с 09.00 до 21.00.
Одновременно терминал может принимать 250−300 транспортных средств.
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На Закарпатской таможне акцентируют, что удобное расположение терминала в начале трассы международного значения Чоп — Киев (200 метров от КПП Чоп — Загонь) создает дополнительные возможности для субъектов ВЭД организовывать новые и улучшать существующие логистические маршруты после таможенного оформления.
Напомним, Польша обратилась в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с просьбой продолжить пилот с отменой «єЧерга» на пунктах пропуска (ЧП) «Нижанковичи-Мальховице», «Угринов-Долгобычев», а также «Рава-Русская-Гребенное».
Главным аргументом в дискуссии о положении аграриев в Польше является «затопление» польского рынка зерном из Украины. Так ли это на самом деле?

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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