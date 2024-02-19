Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни — Finance.ua

Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни
Министерство финансов одобрило Долгосрочный национальный стратегический план цифровизации Гостаможслужбы — руководящий документ по внедрению и развитию таможенных информационных систем на следующие годы.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
План рассчитан до 2026 года и предусматривает:
- введение принципов киберзащиты;
- внедрение безбумажных процедур;
- построение надежных и современных ІТ-систем таможни.
Успешная реализация определенных трансформаций обеспечит ІТ-систему украинской таможни необходимыми инструментами для борьбы с коррупцией и мошенничеством.
Документ разработан в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и выполнению Соглашения об Ассоциации в части гармонизации таможенных процессов с европейскими стандартами. Особое внимание уделено выполнению всех требований относительно будущих интеграций в системы ЕС.
Национальный план цифровизации украинской таможни базируется на Многолетнем стратегическом плане электронной таможни ЕС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C). Команда EU4PFM предоставила экспертную поддержку в процессе его подготовки.
В Минфине информируют, что основой ІТ-стратегии Гостаможслужбы, в частности, определены:
- сервисно-ориентировочная архитектура;
- централизованное внедрение ЕАИС;
- гармонизированный интерфейс с ЕС и Единым окном для международной торговли.
Отдельное внимание в документе уделено введению принципов киберзащиты. Прежде всего речь идет об обеспечении:
- записи и отслеживания истории запросов на внесение изменений в данные;
- защиты от несанкционированного доступа к информации;
- невозможности смены или потери журналов работы с данными;
- невозможности изменения информации и документов, предоставленных пользователями с использованием квалифицированной электронной подписи.
В Минфине отмечают, что в процессе ІТ-трансформации Гостаможслужба будет использовать управление бизнес-процессами и BPM-моделирование, что позволит обеспечить целостное представление о таможенных процессах и практических последствиях их внедрения в соответствии с таможенным законодательством Украины и ЕС.
Гостаможслужба предусмотрела поэтапный подход к внедрению электронной таможни:
- бизнес-анализ, политика и правовое оформление;
- создание технической спецификации системы;
- создание спецификаций для интеграции с внешними системами;
- разработка и внедрение системы.
Как сообщалось, в рамках административного реформирования Государственной таможенной службы запланировано внедрение ряда важных мер по институциональному усилению таможенных органов.
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