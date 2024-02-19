Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни — Finance.ua

Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни Сегодня 16:27 — Казна и Политика

Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни

Министерство финансов одобрило Долгосрочный национальный стратегический план цифровизации Гостаможслужбы — руководящий документ по внедрению и развитию таможенных информационных систем на следующие годы.

План рассчитан до 2026 года и предусматривает:

введение принципов киберзащиты;

внедрение безбумажных процедур;

построение надежных и современных ІТ-систем таможни.

Успешная реализация определенных трансформаций обеспечит ІТ-систему украинской таможни необходимыми инструментами для борьбы с коррупцией и мошенничеством.

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Документ разработан в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и выполнению Соглашения об Ассоциации в части гармонизации таможенных процессов с европейскими стандартами. Особое внимание уделено выполнению всех требований относительно будущих интеграций в системы ЕС.

Национальный план цифровизации украинской таможни базируется на Многолетнем стратегическом плане электронной таможни ЕС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C). Команда EU4PFM предоставила экспертную поддержку в процессе его подготовки.

В Минфине информируют, что основой ІТ-стратегии Гостаможслужбы, в частности, определены:

сервисно-ориентировочная архитектура;

централизованное внедрение ЕАИС;

гармонизированный интерфейс с ЕС и Единым окном для международной торговли.

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Отдельное внимание в документе уделено введению принципов киберзащиты. Прежде всего речь идет об обеспечении:

записи и отслеживания истории запросов на внесение изменений в данные;

защиты от несанкционированного доступа к информации;

невозможности смены или потери журналов работы с данными;

невозможности изменения информации и документов, предоставленных пользователями с использованием квалифицированной электронной подписи.

В Минфине отмечают, что в процессе ІТ-трансформации Гостаможслужба будет использовать управление бизнес-процессами и BPM-моделирование, что позволит обеспечить целостное представление о таможенных процессах и практических последствиях их внедрения в соответствии с таможенным законодательством Украины и ЕС.

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Гостаможслужба предусмотрела поэтапный подход к внедрению электронной таможни:

бизнес-анализ, политика и правовое оформление;

создание технической спецификации системы;

создание спецификаций для интеграции с внешними системами;

разработка и внедрение системы.

Как сообщалось, в рамках административного реформирования Государственной таможенной службы запланировано внедрение ряда важных мер по институциональному усилению таможенных органов.

Укрінформ По материалам:

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