Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни — Finance.ua
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Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни

Казна и Политика
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Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни
Минфин одобрил стратегический план цифровизации Таможни
Министерство финансов одобрило Долгосрочный национальный стратегический план цифровизации Гостаможслужбы — руководящий документ по внедрению и развитию таможенных информационных систем на следующие годы.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
План рассчитан до 2026 года и предусматривает:
  • введение принципов киберзащиты;
  • внедрение безбумажных процедур;
  • построение надежных и современных ІТ-систем таможни.
Успешная реализация определенных трансформаций обеспечит ІТ-систему украинской таможни необходимыми инструментами для борьбы с коррупцией и мошенничеством.
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Документ разработан в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и выполнению Соглашения об Ассоциации в части гармонизации таможенных процессов с европейскими стандартами. Особое внимание уделено выполнению всех требований относительно будущих интеграций в системы ЕС.
Национальный план цифровизации украинской таможни базируется на Многолетнем стратегическом плане электронной таможни ЕС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C). Команда EU4PFM предоставила экспертную поддержку в процессе его подготовки.
В Минфине информируют, что основой ІТ-стратегии Гостаможслужбы, в частности, определены:
  • сервисно-ориентировочная архитектура;
  • централизованное внедрение ЕАИС;
  • гармонизированный интерфейс с ЕС и Единым окном для международной торговли.
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Отдельное внимание в документе уделено введению принципов киберзащиты. Прежде всего речь идет об обеспечении:
  • записи и отслеживания истории запросов на внесение изменений в данные;
  • защиты от несанкционированного доступа к информации;
  • невозможности смены или потери журналов работы с данными;
  • невозможности изменения информации и документов, предоставленных пользователями с использованием квалифицированной электронной подписи.
В Минфине отмечают, что в процессе ІТ-трансформации Гостаможслужба будет использовать управление бизнес-процессами и BPM-моделирование, что позволит обеспечить целостное представление о таможенных процессах и практических последствиях их внедрения в соответствии с таможенным законодательством Украины и ЕС.
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Гостаможслужба предусмотрела поэтапный подход к внедрению электронной таможни:
  • бизнес-анализ, политика и правовое оформление;
  • создание технической спецификации системы;
  • создание спецификаций для интеграции с внешними системами;
  • разработка и внедрение системы.
Как сообщалось, в рамках административного реформирования Государственной таможенной службы запланировано внедрение ряда важных мер по институциональному усилению таможенных органов.
По материалам:
Укрінформ
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