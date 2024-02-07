Таможенники конфисковали нелегальных iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн — Finance.ua

Таможенники конфисковали нелегальных iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн Сегодня 20:40 — Криминал

Таможенники конфисковали нелегальных iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн, Фото: customs.gov.ua

Сотрудники Государственной таможенной службы задержали автомобиль, перевозивший 158 Аpple iPhone 15 Pro Max. Водитель спрятал смартфонов более чем на 8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«6 февраля во время осмотра автомобиля „Citroen Xsara Picasso“, прибывшего в пункт пропуска „Краковец — Корчева“ из Республики Польша, работники таможни обнаружили 158 Аpple iPhone 15 Pro Max. Ориентировочная стоимость незадекларированных гаджетов — 8 млн 200 тыс. грн», — сказано в сообщении.

Спрятанный товар находился в конструктивных полостях днища, дверей и салона автомобиля, доступ к которому стал возможен после полного демонтажа сидений, обшивки дверей и днища салона автомобиля.

«По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч.1 ст. 483 ТКУ», — заявили таможенники.

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