Таможенники конфисковали нелегальных iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн — Finance.ua
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Таможенники конфисковали нелегальных iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн

Криминал
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Таможенники конфисковали нелегальных iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн
Таможенники конфисковали нелегальных iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн, Фото: customs.gov.ua
Сотрудники Государственной таможенной службы задержали автомобиль, перевозивший 158 Аpple iPhone 15 Pro Max. Водитель спрятал смартфонов более чем на 8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«6 февраля во время осмотра автомобиля „Citroen Xsara Picasso“, прибывшего в пункт пропуска „Краковец — Корчева“ из Республики Польша, работники таможни обнаружили 158 Аpple iPhone 15 Pro Max. Ориентировочная стоимость незадекларированных гаджетов — 8 млн 200 тыс. грн», — сказано в сообщении.
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Спрятанный товар находился в конструктивных полостях днища, дверей и салона автомобиля, доступ к которому стал возможен после полного демонтажа сидений, обшивки дверей и днища салона автомобиля.
«По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч.1 ст. 483 ТКУ», — заявили таможенники.
По материалам:
Finance.ua
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