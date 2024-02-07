Четырех бывших должностных лиц будут судить за завладение более 17 млн ​​гривен на ремонте «Бориспольского экспресса» — Finance.ua

Четырех бывших должностных лиц будут судить за завладение более 17 млн ​​гривен на ремонте «Бориспольского экспресса» Сегодня 15:33 — Криминал

Четырех бывших должностных лиц будут судить за завладение более 17 млн ​​гривен на ремонте «Бориспольского экспресса»

Национальная полиция направила в суд дело о завладении должностными лицами филиала «Укрзализныци» более 17 миллионов на ремонте «Бориспольского экспресса». За присвоенные средства они приобрели элитные авто и недвижимость.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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В 2019—2020 годах четверо бывших должностных лиц филиала «Укрзализныци» организовали схему хищения средств, которые выделили на ремонт скоростного поезда из Киева в аэропорт «Борисполь».

Детали дела

Фигуранты пролоббировали на открытых торгах услуги коммерческой структуры, с представителями которой находились в сговоре.

Соответственно заключенным соглашениям подрядчик должен был произвести капитальный ремонт рельсовых автобусов, однако вместо нового оборудования были использованы старые запчасти непригодного качества по ценам выше рыночных.

Несмотря на это, должностные лица «Укрзализныци» подписали акты выполненных работ и перечислили оплату частной компании. Разницу в сумме 17,284 млн гривен разделили между всеми участниками схемы, а деньги потратили на покупку элитных автомобилей и недвижимости.

Кого подозревают

Среди подсудимых — два главных инженера, инженер-технолог и заместитель директора регионального филиала «Укрзализныци».

Что грозит фигурантам

Следователи Национальной полиции закончили досудебное расследование в отношении четырех участников этой организованной группы и направили в суд акт по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191), служебном подлоге (ч. 2 ст. 366) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

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Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы и права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

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