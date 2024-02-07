В Одесской области госрегистратора подозревают в миллиардной мошеннической схеме — Finance.ua

В Одесской области госрегистратора подозревают в миллиардной мошеннической схеме Сегодня 11:28 — Криминал

В Одесской области госрегистратора подозревают в миллиардной мошеннической схеме, Фото: gp.gov.ua

Прокуратура уведомила о подозрении государственного регистратора, которая переоформила из государственной в частную собственность санаторий на курорте «Куяльник» в Одессе стоимостью около 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

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«По данным следствия, в 2019 году госрегистратор без наличия правовых оснований зарегистрировала за частным предприятием право собственности на имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте „Куяльник“. В результате таких действий законному владельцу имущества нанесено около 1 млрд грн ущерба», — сказано в сообщении.

Ранее суд удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры и вернул в государственную собственность имущественный комплекс на курорте «Куяльник» площадью более 100 000 кв.

Фото: gp.gov.ua

В настоящее время прокуратура обеспечила исполнение судебного решения, а право собственности на объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, Киевская областная прокуратура объявила подозрение подрядчику по фактам растраты бюджетных средств на сумму 2,5 миллиона гривен.

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