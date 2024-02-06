БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний — Finance.ua
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БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний

Криминал
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БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний
БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний
Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний. Ее подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из самых крупных лицензиатов азартных игр в сети интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
Что произошло? По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети интернет.
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Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства — документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления», — говорят в БЭБ.
На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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