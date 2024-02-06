БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний — Finance.ua

БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний Сегодня 10:48 — Криминал

БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний

Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний. Ее подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из самых крупных лицензиатов азартных игр в сети интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

Что произошло? По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети интернет.

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Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства — документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления», — говорят в БЭБ.

На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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