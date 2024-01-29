Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ — Finance.ua

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Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ

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Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ
Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О Бюро экономической безопасности Украины» по усовершенствованию работы бюро. Этот закон находится в Меморандуме с Международным валютным фондом.
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Первый законопроект

Проект № 10 439 разработан с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины.
Проектом предлагается:
  • предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ, их права и обязанности, порядок принятия ими решений;
  • уточнить основания увольнения директора БЭБ
  • установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ.
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Второй законопроект

Кроме того, правительство подало законопроект № 10 440 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности.
Проектом предлагается:
  • предоставление подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом БЭБ или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство в уголовном производстве;
  • усовершенствовать порядок исполнения постановления следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, предусмотрев, что исполнение указанного постановления осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;
  • предоставить исключительное право органам БЭБ и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции ставить вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
  • исключить Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины из списка органов государственного финансового контроля.

Справка Finance.ua:

  • напомним, закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ структурный маяк — конец июня 2024 года;
  • согласно Меморандуму, власти обещают: разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала для БЭБ; ужесточить требования к отборочной комиссии; ввести контрактную систему для работников; разработать механизм аттестации персонала.
Детальнее о том, что должна сделать Украина, чтобы финансирование по программе EFF продолжилось, мы рассказали в статье по ссылке ниже:

Обязательства Украины перед МВФ: планы и реальность

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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