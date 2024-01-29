Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ — Finance.ua

Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О Бюро экономической безопасности Украины» по усовершенствованию работы бюро. Этот закон находится в Меморандуме с Международным валютным фондом.
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Первый законопроект
Проект № 10 439 разработан с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины.
Проектом предлагается:
- предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ, их права и обязанности, порядок принятия ими решений;
- уточнить основания увольнения директора БЭБ
- установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ.
Второй законопроект
Кроме того, правительство подало законопроект № 10 440 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности.
Проектом предлагается:
- предоставление подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом БЭБ или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство в уголовном производстве;
- усовершенствовать порядок исполнения постановления следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, предусмотрев, что исполнение указанного постановления осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;
- предоставить исключительное право органам БЭБ и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции ставить вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
- исключить Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины из списка органов государственного финансового контроля.
Справка Finance.ua:
- напомним, закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ структурный маяк — конец июня 2024 года;
- согласно Меморандуму, власти обещают: разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала для БЭБ; ужесточить требования к отборочной комиссии; ввести контрактную систему для работников; разработать механизм аттестации персонала.
Детальнее о том, что должна сделать Украина, чтобы финансирование по программе EFF продолжилось, мы рассказали в статье по ссылке ниже:
Обязательства Украины перед МВФ: планы и реальность
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