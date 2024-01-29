Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ — Finance.ua

Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ Сегодня 15:30

Правительство подало законопроекты о БЭБ во исполнение программы с МВФ

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О Бюро экономической безопасности Украины» по усовершенствованию работы бюро. Этот закон находится в Меморандуме с Международным валютным фондом.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Первый законопроект

Проект № 10 439 разработан с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Проектом предлагается:

предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ, их права и обязанности, порядок принятия ими решений;

уточнить основания увольнения директора БЭБ

установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ.

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Второй законопроект

Кроме того, правительство подало законопроект № 10 440 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности.

Проектом предлагается:

предоставление подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом БЭБ или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство в уголовном производстве;

усовершенствовать порядок исполнения постановления следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, предусмотрев, что исполнение указанного постановления осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;

предоставить исключительное право органам БЭБ и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции ставить вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

исключить Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины из списка органов государственного финансового контроля.

Справка Finance.ua:

напомним, закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ структурный маяк — конец июня 2024 года;

согласно Меморандуму, власти обещают: разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала для БЭБ; ужесточить требования к отборочной комиссии; ввести контрактную систему для работников; разработать механизм аттестации персонала.



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