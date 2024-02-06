На Київщині підряднику оголосили підозру через ремонт доріг зі збитками у 2,5 мільйона гривень — Finance.ua

На Київщині підряднику оголосили підозру через ремонт доріг зі збитками у 2,5 мільйона гривень Вчора 12:21 — Кримінал

На Київщині підряднику оголосили підозру через ремонт доріг зі збитками у 2,5 мільйона гривень

Київська обласна прокуратура оголосила підозру підряднику за фактами розтрати бюджетних коштів на суму 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Facebook.

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю на виконання умов договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, проводило капітальний ремонт дорожніх покриттів у селі Гатне. Підрядник неякісно виконав роботи, оскільки щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам.

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Звітну документацію підрядника з недостовірними даними щодо кількості використаних матеріалів та їх якості погодив інженер технагляду.

Експерти встановили, що вартість неякісно виконаних ремонтних робіт складає понад 2,5 млн грн. Вказану суму підприємство одержало з бюджету неправомірно.

Відносно інженера технічного нагляду обвинувальний акт скеровано до суду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

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