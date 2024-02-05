У Києві затримали шахрайку, яка виманила у клієнтів банку майже 86 мільйонів — Finance.ua
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У Києві затримали шахрайку, яка виманила у клієнтів банку майже 86 мільйонів

Кримінал
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У Києві затримали шахрайку, яка виманила у клієнтів банку майже 86 мільйонів
У Києві затримали шахрайку, яка виманила у клієнтів банку майже 86 мільйонів
У Києві повідомили про підозру зловмисниці, яка видавала себе за чинну працівницю банку та виманила у клієнтів майже 86 млн грн.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Як зазначається, підозрювана працювала на посаді головного менеджера по роботі з віп-клієнтами в одному із столичних банків. Після звільнення з банківської установи вона і надалі вдавала із себе працівницю банку, вигадавши продуману схему шахрайства.
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Аби у «клієнтів» не виникало підозр, для створення відповідної обстановки і підтримання іміджу працівника банківської установи, шахрайка орендувала підвальне приміщення, що знаходиться під справжнім банківським відділенням одного із банків.
Використовуючи досвід роботи з клієнтами, створюючи враження надійної особи та маючи довірливі відносини із заможними клієнтами банку, підозрювана звернулась до них з проханням позичити гроші.
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Одному з клієнтів шахрайка повідомила, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, який був пов’язаний з обміном валют. Таким чином вона отримала майже 32 млн гривень.
В іншому випадку жінка пояснювала, що гроші їй потрібні для придбання нерухомості, та отримала понад 54 млн гривень. Отримані гроші жінка витрачала на власні потреби.
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Зловмисниці повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 900 тис. гривень. Апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурорів збільшив заставу до 30 мільйонів гривень.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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