На Киевщине подрядчику объявили подозрение из-за ремонта дорог с убытком в 2,5 миллиона гривен — Finance.ua

На Киевщине подрядчику объявили подозрение из-за ремонта дорог с убытком в 2,5 миллиона гривен Сегодня 12:21 — Криминал

На Киевщине подрядчику объявили подозрение из-за ремонта дорог с убытком в 2,5 миллиона гривен

Киевская областная прокуратура объявила подозрение подрядчику по факту растраты бюджетных средств на сумму 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью во исполнение условий договора, заключенного с органом местного самоуправления, проводило капитальный ремонт дорожных покрытий в селе Гатное. Подрядчик некачественно проделал работы, поскольку плотность уложенного дорожного покрытия не соответствует государственным стандартам.

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Отчетную документацию подрядчика с недостоверными данными о количестве использованных материалов и их качестве согласовал инженер технадзора.

Эксперты установили, что стоимость некачественно выполненных ремонтных работ составляет более 2,5 млн грн. Указанную сумму предприятие получило из бюджета неправомерно.

В отношении инженера технического надзора обвинительный акт направлен в суд по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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