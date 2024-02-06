На Киевщине подрядчику объявили подозрение из-за ремонта дорог с убытком в 2,5 миллиона гривен — Finance.ua
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На Киевщине подрядчику объявили подозрение из-за ремонта дорог с убытком в 2,5 миллиона гривен

Криминал
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На Киевщине подрядчику объявили подозрение из-за ремонта дорог с убытком в 2,5 миллиона гривен
На Киевщине подрядчику объявили подозрение из-за ремонта дорог с убытком в 2,5 миллиона гривен
Киевская областная прокуратура объявила подозрение подрядчику по факту растраты бюджетных средств на сумму 2,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.
По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью во исполнение условий договора, заключенного с органом местного самоуправления, проводило капитальный ремонт дорожных покрытий в селе Гатное. Подрядчик некачественно проделал работы, поскольку плотность уложенного дорожного покрытия не соответствует государственным стандартам.
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Отчетную документацию подрядчика с недостоверными данными о количестве использованных материалов и их качестве согласовал инженер технадзора.
Эксперты установили, что стоимость некачественно выполненных ремонтных работ составляет более 2,5 млн грн. Указанную сумму предприятие получило из бюджета неправомерно.
В отношении инженера технического надзора обвинительный акт направлен в суд по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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