В Киеве задержали мошенницу, которая выманила у клиентов банка почти 86 миллионов — Finance.ua

В Киеве задержали мошенницу, которая выманила у клиентов банка почти 86 миллионов Сегодня 16:45 — Криминал

В Киеве задержали мошенницу, которая выманила у клиентов банка почти 86 миллионов

В Киеве сообщили о подозрении злоумышленнице, которая выдавала себя за действующую работницу банка и выманила у клиентов почти 86 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как отмечается, подозреваемая работала на должности главного менеджера по работе с вип-клиентами в одном из столичных банков. После увольнения из банковского учреждения она и далее притворялась работницей банка, придумав продуманную схему мошенничества.

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Чтобы у «клиентов» не возникало подозрений, для создания соответствующей обстановки и поддержания имиджа работника банковского учреждения мошенница арендовала подвальное помещение, находящееся под настоящим банковским отделением одного из банков.

Используя опыт работы с клиентами, создавая впечатление надежного лица и доверчивые отношения с состоятельными клиентами банка, подозреваемая обратилась к ним с просьбой занять деньги.

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Одному из клиентов мошенница сообщила, что деньги ей необходимы для якобы увеличения оборотного капитала ее бизнеса, связанного с обменом валют. Таким образом, она получила почти 32 млн гривен.

В противном случае женщина объясняла, что деньги ей нужны для приобретения недвижимости, и получила более 54 млн гривен. Вырученные деньги женщина тратила на собственные нужды.

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Злоумышленница уведомлена о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 900 тыс. гривен. Апелляционный суд по апелляционной жалобе прокуроров увеличил залог до 30 миллионов гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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