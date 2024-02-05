В Киеве задержали мошенницу, которая выманила у клиентов банка почти 86 миллионов — Finance.ua
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В Киеве задержали мошенницу, которая выманила у клиентов банка почти 86 миллионов

Криминал
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В Киеве задержали мошенницу, которая выманила у клиентов банка почти 86 миллионов
В Киеве задержали мошенницу, которая выманила у клиентов банка почти 86 миллионов
В Киеве сообщили о подозрении злоумышленнице, которая выдавала себя за действующую работницу банка и выманила у клиентов почти 86 млн грн.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Как отмечается, подозреваемая работала на должности главного менеджера по работе с вип-клиентами в одном из столичных банков. После увольнения из банковского учреждения она и далее притворялась работницей банка, придумав продуманную схему мошенничества.
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Чтобы у «клиентов» не возникало подозрений, для создания соответствующей обстановки и поддержания имиджа работника банковского учреждения мошенница арендовала подвальное помещение, находящееся под настоящим банковским отделением одного из банков.
Используя опыт работы с клиентами, создавая впечатление надежного лица и доверчивые отношения с состоятельными клиентами банка, подозреваемая обратилась к ним с просьбой занять деньги.
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Одному из клиентов мошенница сообщила, что деньги ей необходимы для якобы увеличения оборотного капитала ее бизнеса, связанного с обменом валют. Таким образом, она получила почти 32 млн гривен.
В противном случае женщина объясняла, что деньги ей нужны для приобретения недвижимости, и получила более 54 млн гривен. Вырученные деньги женщина тратила на собственные нужды.
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Злоумышленница уведомлена о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 900 тыс. гривен. Апелляционный суд по апелляционной жалобе прокуроров увеличил залог до 30 миллионов гривен.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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