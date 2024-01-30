В Киеве будут судить директора строительной компании, которая завладела почти 3 млн грн из госбюджета столицы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве будут судить директора строительной компании, которая завладела почти 3 млн грн из госбюджета столицы

Криминал
55
Женщина заключила договор с коммунальным предприятием КГГА о выполнении работ по капитальному ремонту стадиона в Дарницком районе, однако завысила стоимость и объемы выполненных строительных работ. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено — злоумышленнице грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что директор строительной компании заключила договор с коммунальным предприятием «Спортивный комплекс» Киевской городской государственной администрации о выполнении капитального ремонта стадиона с легкоатлетическими и спортивными площадками.
Однако, согласно выводам судебно-экономической экспертизы, данное должностное лицо завысило стоимость и объемы выполненных строительных работ и незаконно завладело 2 915 438 гривен из местного бюджета Киева.
Фигурантка уведомлена о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Полицейские собрали достаточно доказательств преступной деятельности женщины и завершили досудебное расследование. Обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.