В Киеве будут судить директора строительной компании, которая завладела почти 3 млн грн из госбюджета столицы — Finance.ua

В Киеве будут судить директора строительной компании, которая завладела почти 3 млн грн из госбюджета столицы Сегодня 13:35 — Криминал

Женщина заключила договор с коммунальным предприятием КГГА о выполнении работ по капитальному ремонту стадиона в Дарницком районе, однако завысила стоимость и объемы выполненных строительных работ. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено — злоумышленнице грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что директор строительной компании заключила договор с коммунальным предприятием «Спортивный комплекс» Киевской городской государственной администрации о выполнении капитального ремонта стадиона с легкоатлетическими и спортивными площадками.

Однако, согласно выводам судебно-экономической экспертизы, данное должностное лицо завысило стоимость и объемы выполненных строительных работ и незаконно завладело 2 915 438 гривен из местного бюджета Киева.

Фигурантка уведомлена о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Полицейские собрали достаточно доказательств преступной деятельности женщины и завершили досудебное расследование. Обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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