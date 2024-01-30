Сдала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: в Хмельницком задержали мошенницу — Finance.ua
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Сдала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: в Хмельницком задержали мошенницу

Криминал
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Сдала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: в Хмельницком задержали мошенницу
Сдала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: в Хмельницком задержали мошенницу
Жительницу Львова, которая обманула более 60 человек, взяв оплату за проживание в несуществующих домиках под Буковелем, задержали в Хмельницком.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
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Женщина размещала онлайн-объявления об аренде несуществующих коттеджей для отдыха в Карпатах. Для бронирования квартиры потерпевшие перечисляли ей задаток, но впоследствии «арендодательница» прекращала выходить на связь.
Правоохранители обнаружили мошенницу в Хмельницком. Ею оказалась 25-летняя львовянка, которая на популярном сайте объявлений размещала информацию о сдаче в аренду домиков и коттеджей в Карпатах.
Для заказа места для отдыха женщина требовала оплатить стоимость жилья за одни-двое суток вперед. Предоплата составляла от 2000 гривен.
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Были и те, кто рассчитывался за весь отдых вперед. Получив средства, злоумышленница либо прекращала сразу выходить на связь, либо продолжала общение, и даже сбрасывала заказчикам геолокацию, где якобы расположен коттедж. Однако когда потерпевшие приезжали на место, обнаруживали, что такого дома не существует, а телефон «арендодательницы» уже был выключен.
На сегодняшний день полицейские установили около 60 пострадавших из разных уголков Украины.
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Следователи Хмельницкого районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры объявили 25-летней женщине подозрение по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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