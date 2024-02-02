Насчитал 20 млн грн жене: в Киевской области разоблачили бухгалтера воинской части — Finance.ua

Насчитал 20 млн грн жене: в Киевской области разоблачили бухгалтера воинской части Сегодня 11:13 — Криминал

Насчитал 20 млн грн жене: в Киевской области разоблачили бухгалтера воинской части

Государственное бюро расследований разоблачило на сделке в сумме 20 млн грн начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что он пытался «замести следы» своего небрежного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене старшему солдату этой части.

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Эти деньги он не планировал реально выплачивать старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его небрежности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц. Однако он снова «не справился с задачей», не проследил и деньги реально поступили на карту жены.

Сейчас все деньги возвращены воинской части.

Какое наказание ему грозит

ГБР сообщило фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, если это причинило существенный ущерб).

Ему грозит 10 лет лишения свободы.

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Напомним, к суд привлекут командира одной из воинских частей в Донецкой области и четырех его подчиненных, присвоивших 4,8 млн грн «боевых» выплат. Им инкриминировано присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, и служебный подлог (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Также ранее работники ГБР сообщили о подозрении начальнику штаба одной из воинских частей Николаевщины, из-за халатности которого безосновательно было выплачено почти 1 млн гривен из госбюджета.

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