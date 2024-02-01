На Донеччині судитимуть військових, які привласнили 5 мільйонів «бойових» виплат — Finance.ua
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На Донеччині судитимуть військових, які привласнили 5 мільйонів «бойових» виплат

Кримінал
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На Донеччині судитимуть військових, які привласнили 5 мільйонів «бойових» виплат
На Донеччині судитимуть військових, які привласнили 5 мільйонів «бойових» виплат, Фото: gp.gov.ua
До суду притягнуть командира однієї з військових частин у Донецькій області та чотирьох його підлеглих, які привласнили 4,8 млн грн «бойових» виплат.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Прокурори Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти військовослужбовців — командира військової частини, начальника штабу, помічника командира з правової роботи, заступника командира з озброєння та командира взводу з технічного забезпечення цієї частини», — сказано в повідомленні.
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Їм інкриміновано привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).
Слідство встановило, що обвинувачені протягом березня-вересня 2022 року заволоділи 4,8 млн грн. Кошти виділялися на премії за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях.
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Учасники організованої групи підробляли документи про нібито виплати грошей, а фактично їх привласнювали.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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