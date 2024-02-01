Привласнили 1,7 млн гривень під час ремонту на території «Парку Почайна»: у столиці судитимуть бізнесмена та його спільника — Finance.ua

Привласнили 1,7 млн гривень під час ремонту на території «Парку Почайна»: у столиці судитимуть бізнесмена та його спільника Сьогодні 04:38 — Кримінал

Привласнили 1,7 млн гривень під час ремонту на території «Парку Почайна»: у столиці судитимуть бізнесмена та його спільника, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо столичного підприємця та його спільника, які привласнили 1,7 млн гривень при будівництві та реконструкції об'єктів на території «Парку Почайна».

Про це повідомляє ДБР.

Бізнесмен на постійній основі співпрацював із Київською міською радою. Зокрема, він регулярно отримував замовлення на створення та ремонт столичних паркових зон та вирішив організувати оборудку з привласнення коштів територіальної громади.

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Зловмисник підробив документацію про начебто завершення будівельних робіт та реконструкції об'єктів на території «Парку Почайна». До оборудки він залучив приватного інженера з технічного нагляду. Фахівець підписав акти приймання виконаних робіт попри те, що їх обсяги та вартість не відповідали проєктно-кошторисній документації, а реконструкція проведена частково.

Коли настав час «закривати угоду», згідно із тендерними умовами, підприємець подав підроблену документацію до КМДА, яка повністю оплатила контракт. Різниця між фактично виконаними та заявленими роботами склала майже 1,7 мільйона гривень.

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Фігуранти обвинувачуються у розтраті чужого майна, яке було їм ввірене, вчиненій службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Приватний підприємець також обвинувачується у складанні та внесенні до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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