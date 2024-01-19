Разворовывали средства на оборонных заказах: в Киеве задержали полковника ВСУ и руководителя львовской компании — Finance.ua

Разворовывали средства на оборонных заказах: в Киеве задержали полковника ВСУ и руководителя львовской компании Сегодня 17:18 — Криминал

Разворовывали средства на оборонных заказах: в Киеве задержали полковника ВСУ и руководителя львовской компании, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«В Киеве „на горячем“ задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник — гендиректор компании-поставщика оборонных товаров. Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе Львовской компании, которые наладили схему „откатов“ при заключении контрактов», — сказано в сообщении.

По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого «транша» — 14,6 тыс. американских долларов. При этом сумма планируемого соглашения предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 млн грн.

Фото: ssu.gov.ua

Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой схемы и сделать невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, предназначенными для финансирования потребностей украинских защитников.

В ходе более 30 обысков на рабочих местах и ​​по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъяли:

компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновую бухгалтерию с доказательствами преступной схемы;

почти 10 млн наличных денег в гривневом эквиваленте, происхождение которых выясняется.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается расследование, устанавливаются и другие возможные участники указанной противоправной схемы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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