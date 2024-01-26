У начальника управления полиции Киева обнаружили необоснованных активов на 3,9 миллиона — Finance.ua
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У начальника управления полиции Киева обнаружили необоснованных активов на 3,9 миллиона

Криминал
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НАПК во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника управления по борьбе с наркопреступностью ГУ полиции Киева почти на ₴3,9 миллиона.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, в 2022 году его супруга, получив право пользоваться и распоряжаться автомобилем Dodge Durango стоимостью 697 тысяч, продала его своей свекрови. Однако фактически продолжала им пользоваться.
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Кроме того, в 2023 году супруга служащего на основании доверенности от свекрови приобрела земельный участок площадью 0,12 га в Киевской области стоимостью более 3 миллионов.
НАПК установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.
В ведомстве отметили, что в 2018 году мать чиновника также приобрела в собственность две квартиры в Киеве, хотя она проживает в другом месте.
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«Согласно п. 57 ч. 1 ст. 12 закона НАПК направило материалы относительно служащего в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов общей стоимостью 3 878 590 грн необоснованными и взыскании их в доход государства», — сообщили в НАПК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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