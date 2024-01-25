Взятка в 90 тысяч гривен: требовали часть компенсации по кредиту в рамках госпрограммы — Finance.ua

Взятка в 90 тысяч гривен: требовали часть компенсации по кредиту в рамках госпрограммы Сегодня 14:13 — Криминал

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении должностному лицу Киевской городской государственной администрации и его сообщнику по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновник КГГА требовал от владельца общества уплатить ему 20% от полученной компенсации по кредиту в рамках государственной программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. В случае отказа он сказал, что исключит общество из списка получателей помощи.

Ранее за счет полученного кредита предприниматель закупил товар, хранивший на складах в городе Буча. В марте 2022 года в результате боевых действий оккупанты уничтожили указанный склад. Владелец общества в начале полномасштабного вторжения россии вступил в ДФТГ, а его сын — в ряды ВСУ.

В этой связи предпринимательская деятельность почти прекратилась, а предприятие находилось на грани банкротства. Стремясь сохранить общество, собственник воспользовался государственной программой поддержки бизнеса.

Чиновник КГГА сказал передать взятку сообщнику под видом «доната». Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды в размере почти 90 тысяч гривен.

В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции Украины.

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