В Киеве государственного регистратора разоблачили на незаконном переоформлении имущества на 55 млн грн — Finance.ua

В Киеве государственного регистратора разоблачили на незаконном переоформлении имущества на 55 млн грн Сегодня 09:45 — Криминал

В Киеве государственного регистратора разоблачили на незаконном переоформлении имущества на 55 млн грн

В Киеве государственного регистратора разоблачили на незаконном переоформлении имущества на 55 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что российская государственная корпорация «Росатом» через подконтрольную компанию владела нежилым помещением в Подольском районе города Киева площадью более 1000 кв. м. и стоимостью более 55 млн гривен.

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На это помещение суд наложил арест и передал в управление АРМА. Кроме того, решением СНБО в корпорацию «Росатом» введены санкции, в том числе в виде блокировки активов.

Здание подлежало дальнейшей национализации в соответствии с Законом Украины «Об основах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов».

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С целью предотвращения национализации с использованием поддельных документов ловкачи пытались переоформить право собственности на помещение на подконтрольное российской компании предприятие с признаками фиктивности.

Государственный регистратор Департамента по вопросам регистрации КГГА из-за служебной халатности проигнорировала имеющуюся в реестре информацию об обременении в виде ареста на данное помещение и незаконно провела государственную регистрацию права собственности на нового фиктивного собственника, чем нанесла ущерб государственным интересам более чем на 55 млн гривен.

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