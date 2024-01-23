Таможенные платежи за 2023 год составили почти 460 миллиардов — Finance.ua

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Таможенные платежи за 2023 год составили почти 460 миллиардов

Казна и Политика
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Таможенные платежи за 2023 год составили почти 460 миллиардов
Таможенные платежи за 2023 год составили почти 460 миллиардов
Таможенные платежи, уплаченные налогоплательщиками — субъектами внешнеэкономической деятельности (ВЭД), за 2023 год составили 459,8 млрд грн.
Об этом говорится в Таможенном дайджесте, опубликованном в Telegram первым заместителем руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярославом Железняком, пишет «Минфин».
Относительно индикатива Министерства финансов (487,0 млрд грн) недовыполнение таможенных платежей составило -27,3 млрд грн (или на 5,6% меньше). Ранее недовыполнение индикатива в отдельные месяцы текущего года было обусловлено, в основном, курсовым фактором из-за несоответствия «бюджетного» (42,2 грн/$) и фактического валютного курса.
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В ноябре-декабре 2023 г. основным объективным фактором недовыполнения индикатива стало блокирование с 6 ноября 2023 перевозчиками из Польши и Словакии движения грузовых автомобилей в отдельных пунктах пропуска через государственную границу.
По факту предыдущего 2022 года (300,8 млрд грн) рост таможенных платежей составил +159,0 млрд грн (или на 52,8% больше). Стремительный рост объясняется низкой сравнительной базой первого года полномасштабной войны из-за уменьшения объема облагаемого налогом импорта и действием широкого круга таможенных льгот.
В частности, таможенные платежи налогоплательщики — субъекты ВЭД в декабре 2023 года уплатили в размере 44,6 млрд грн.

Таможенные льготы

Объем предоставленных таможенных льгот в 2023 году несколько уменьшился до 173 млрд грн (на -3,4% меньше, чем в 2022 году). Наибольшая льгота по НДС — при ввозе товаров оборонного назначения, по акцизному налогу — при ввозе подакцизного сырья. Объем льгот по ввозной пошлине возрос в рамках расширения свободной торговли с ЕС.
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Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в 2023 году выросла до 0,49 $/кг (на +38,4% больше, чем в 2022 году), что в основном обусловлено ростом таможенной стоимости единицы импортируемых товаров.

Содействие международной торговле

По итогам «таможенного безвиза» количество оформленных транзитных деклараций в 2023 году составило 42,6 тыс., в т. ч. оформлено 33 642 декларации по направлению вывоза и 8 923 декларации по направлению ввоза, 147 авторизаций на применение упрощений, +20 новых АЭО (в течение 2021−2022 гг. он был только один).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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