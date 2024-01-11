Украина планирует стать восточной таможенной границей ЕС — Минфин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина планирует стать восточной таможенной границей ЕС — Минфин

Казна и Политика
10
Украина планирует стать восточной таможенной границей ЕС — Минфин
Украина планирует стать восточной таможенной границей ЕС — Минфин
Цель таможенной политики Украины в рамках Национальной стратегии доходов — стать восточной таможенной границей Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В Нацстратегии доходов в рамках реформирования таможенной политики запланирована реализация важных шагов на пути к трансформации таможни в восточную таможню Европейского Союза. Эта цель является частью более широкой стратегии, направленной на комплексное обновление таможенных органов, активную борьбу с контрабандой, а также гармонизацию украинского таможенного законодательства с нормами ЕС», — говорится в сообщении.
Читайте также
Реформа предусматривает серию инициатив, направленных на усовершенствование украинской таможенной системы.
«Это включает переход к осуществлению таможенных формальностей в Украине в соответствии со стандартами Евросоюза. Одним из ключевых элементов является введение нового Таможенного кодекса Украины, который будет базироваться на Таможенном кодексе ЕС», — объясняют в Минфине.
Значительное внимание уделяется укреплению правового поля в сфере таможенного регулирования.
Читайте также
«Это охватывает нормирование уголовной ответственности за контрабанду, недостоверное таможенное декларирование, а также предоставление полномочий таможенным органам в сфере оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования контрабанды», — добавили в министерстве.
Реализация определенных мер после внедрения обязательного компонента (таможенной административной реформы) поможет Украине стать интегрированной частью европейского экономического и регуляторного пространства, укрепляя свою позицию как важного таможенного партнера на восточном фланге ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.