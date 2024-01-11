Украина планирует стать восточной таможенной границей ЕС — Минфин Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украина планирует стать восточной таможенной границей ЕС — Минфин

Цель таможенной политики Украины в рамках Национальной стратегии доходов — стать восточной таможенной границей Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«В Нацстратегии доходов в рамках реформирования таможенной политики запланирована реализация важных шагов на пути к трансформации таможни в восточную таможню Европейского Союза. Эта цель является частью более широкой стратегии, направленной на комплексное обновление таможенных органов, активную борьбу с контрабандой, а также гармонизацию украинского таможенного законодательства с нормами ЕС», — говорится в сообщении.

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Реформа предусматривает серию инициатив, направленных на усовершенствование украинской таможенной системы.

«Это включает переход к осуществлению таможенных формальностей в Украине в соответствии со стандартами Евросоюза. Одним из ключевых элементов является введение нового Таможенного кодекса Украины, который будет базироваться на Таможенном кодексе ЕС», — объясняют в Минфине.

Значительное внимание уделяется укреплению правового поля в сфере таможенного регулирования.

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«Это охватывает нормирование уголовной ответственности за контрабанду, недостоверное таможенное декларирование, а также предоставление полномочий таможенным органам в сфере оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования контрабанды», — добавили в министерстве.

Реализация определенных мер после внедрения обязательного компонента (таможенной административной реформы) поможет Украине стать интегрированной частью европейского экономического и регуляторного пространства, укрепляя свою позицию как важного таможенного партнера на восточном фланге ЕС.

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