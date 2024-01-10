В прошлом году украинские таможенники обнаружили нарушений почти на 9 миллиардов — Finance.ua

В прошлом году украинские таможенники обнаружили нарушений почти на 9 миллиардов
Сотрудники Государственной таможенной службы в течение 2023 года выявили нарушение таможенных правил на 8,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
«В течение января-декабря 2023 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 11 935 нарушений таможенных правил на сумму 8,9 млрд грн. Стоимость увеличилась в 3 раза по сравнению с 2022 годом», — сказано в сообщении.
Изъяты предметы правонарушений на сумму более 938 млн грн. В частности:
- промышленных товаров на 716 млн грн;
- продовольственных товаров и сельхозпродукции на 88 млн грн;
- валюты более чем на 73 млн грн;
- транспортных средств на 61 млн грн.
Непосредственно таможня рассмотрела 3493 дела о нарушении таможенных правил и применила административное взыскание в виде штрафа на сумму 110 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 80 млн гривен.
На рассмотрение в суд таможня передала 6912 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6,4 млрд гривен. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2 млрд грн (конфискация — 1,04 млрд грн, штрафы — 963 млн грн).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью