В прошлом году украинские таможенники обнаружили нарушений почти на 9 миллиардов — Finance.ua

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В прошлом году украинские таможенники обнаружили нарушений почти на 9 миллиардов

Казна и Политика
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В прошлом году украинские таможенники обнаружили нарушений почти на 9 миллиардов
В прошлом году украинские таможенники обнаружили нарушений почти на 9 миллиардов
Сотрудники Государственной таможенной службы в течение 2023 года выявили нарушение таможенных правил на 8,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
«В течение января-декабря 2023 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 11 935 нарушений таможенных правил на сумму 8,9 млрд грн. Стоимость увеличилась в 3 раза по сравнению с 2022 годом», — сказано в сообщении.
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Изъяты предметы правонарушений на сумму более 938 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на 716 млн грн;
  • продовольственных товаров и сельхозпродукции на 88 млн грн;
  • валюты более чем на 73 млн грн;
  • транспортных средств на 61 млн грн.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
Непосредственно таможня рассмотрела 3493 дела о нарушении таможенных правил и применила административное взыскание в виде штрафа на сумму 110 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 80 млн гривен.
На рассмотрение в суд таможня передала 6912 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6,4 млрд гривен. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2 млрд грн (конфискация — 1,04 млрд грн, штрафы — 963 млн грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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