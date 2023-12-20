Таможенники дали оценку количеству нарушений на границе — Finance.ua

Таможенники дали оценку количеству нарушений на границе Сегодня 06:23 — Криминал

Таможенники дали оценку количеству нарушений на границе

В течение января-ноября 2023 года таможенники выявили 11 061 нарушение таможенных правил на сумму 8,1 млрд гривен.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Причем сами работники таможни изъяли предметы правонарушений на сумму более 735 млн гривен.

Непосредственно таможнями рассмотрено 3231 дело о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму почти 105,9 млн гривен, из которых взыскано в государственный бюджет 73 млн гривен.

На рассмотрение в суд таможнями переданы 6472 дела о нарушении таможенных правил на сумму 5,9 млрд гривен. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1,94 млрд гривен.

Инфографика: Таможенная служба

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Дзеркало Тижня По материалам:

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